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Узбецький суп мастава, або рідкий плов – рецепт наваристої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 травня, 17:18
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Зазвичай його готують з бараниною, але можна використовувати яловичину. Щоб рис не розварився, бажано готувати його окремо
Як приготувати узбецьку маставу
Як приготувати узбецьку маставу

Ароматний та ситний суп мастава не дарма називають рідким пловом, за інгредієнтами вони практично схожі. Але краще не називати маставу так, якщо ви опинитеся в Середній Азії.

Для узбеків – це улюблена окрема страва, а рецептів її дуже багато. Нижче – класичний. Для нього потрібні болгарський перець, помідор і томатна паста. Зі спецій дуже важливо додати зиру.

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На сайті zira.uz пропонують відварити рис окремо та розкласти його по тарілках під час подачі.

Узбецький суп мастава

Узбецький суп мастава
Узбецький суп мастава

Інгредієнти на три літри:

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  • 300 г м'яса;
  • 1 цибулина;
  • 1 морква;
  • 1 червоний болгарський перець;
  • 1-2 помідори;
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • 2 картоплини;
  • 200 г круглозернового рису;
  • сіль, зира, перець – за смаком;
  • по 1 лаврове листя, зубчик часнику.

Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати на невеликі шматочки та обсмажити в каструлі з товстим дном до утворення рум'яної скоринки.
  2. Цибулю, моркву, болгарський перець нарізати кубиками та додати до м'яса. Обсмажити на середньому вогні 5 хвилин і додати дрібнонарізаний помідор, томатну пасту і часник. Тушкувати 5-7 хвилин.
  3. Обсмажене м'ясо та овочі залити окропом і варити після закипання 10-15 хвилин. Посолити, додати нарізану кубиками картоплю та промитий рис. Варити до готовності 15 хвилин.
  4. За 5 хвилин до готовності додати спеції – зиру, чорний перець.

Рецепт швидкого супу "Ненажерка", він теж підійде до обіду та вечері, знайдете в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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