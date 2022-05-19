Узбецький суп мастава, або рідкий плов – рецепт наваристої вечері

Ароматний та ситний суп мастава не дарма називають рідким пловом, за інгредієнтами вони практично схожі. Але краще не називати маставу так, якщо ви опинитеся в Середній Азії.
Для узбеків – це улюблена окрема страва, а рецептів її дуже багато. Нижче – класичний. Для нього потрібні болгарський перець, помідор і томатна паста. Зі спецій дуже важливо додати зиру.
На сайті zira.uz пропонують відварити рис окремо та розкласти його по тарілках під час подачі.
Узбецький суп мастава
Інгредієнти на три літри:
- 300 г м'яса;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 1 червоний болгарський перець;
- 1-2 помідори;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 2 картоплини;
- 200 г круглозернового рису;
- сіль, зира, перець – за смаком;
- по 1 лаврове листя, зубчик часнику.
Як приготувати:
- М'ясо нарізати на невеликі шматочки та обсмажити в каструлі з товстим дном до утворення рум'яної скоринки.
- Цибулю, моркву, болгарський перець нарізати кубиками та додати до м'яса. Обсмажити на середньому вогні 5 хвилин і додати дрібнонарізаний помідор, томатну пасту і часник. Тушкувати 5-7 хвилин.
- Обсмажене м'ясо та овочі залити окропом і варити після закипання 10-15 хвилин. Посолити, додати нарізану кубиками картоплю та промитий рис. Варити до готовності 15 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності додати спеції – зиру, чорний перець.
Рецепт швидкого супу "Ненажерка", він теж підійде до обіду та вечері, знайдете в цьому матеріялі.