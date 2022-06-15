Вечеря без м'яса – як приготувати неймовірні помідори по-прованськи

Помідори мають бути стиглими, але не надто м'якими. Серцевина залишається, тобто начинки потрібно зовсім небагато

Рецепт помідорів по-прованськи

Помідори по-прованськи або по-провансальськи – це справді дуже легка вечеря. Їх можна готувати для пікніка та на свята до м'яса, знову ж таки французької страви, яловичини по-бургундськи.

Для прикраси використовується вчорашній хліб, який подрібнюється зі свіжою петрушкою, часником та оливковою олією.

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Якщо помідори дуже великі, то запікати їх потрібно трохи більше.

Рецепт із сайту thegoodlifefrance.com.

Помідори по-прованськи

Помідори по-прованськи

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Інгредієнти для двох помідорів:

2 великі помідори;

100 г трохи зачерствілого білого хліба;

1 середній пучок петрушки;

3 зубчики часнику;

оливкова олія;

сіль, чорний перець, чебрець.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Очистіть і порубайте часник, подрібніть у блендері з петрушкою та нарізаним хлібом. Розріжте помідори горизонтально навпіл і викладіть у форму для запікання. Приправте сіллю, перцем та оливковою олією. На кожен викладіть гірку з хлібних крихт. Запікайте ближче до вогню близько 20 хвилин.

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