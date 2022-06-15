Вечеря без м'яса – як приготувати неймовірні помідори по-прованськи

Помідори по-прованськи або по-провансальськи – це справді дуже легка вечеря. Їх можна готувати для пікніка та на свята до м'яса, знову ж таки французької страви, яловичини по-бургундськи.
Для прикраси використовується вчорашній хліб, який подрібнюється зі свіжою петрушкою, часником та оливковою олією.
Якщо помідори дуже великі, то запікати їх потрібно трохи більше.
Рецепт із сайту thegoodlifefrance.com.
Помідори по-прованськи
Інгредієнти для двох помідорів:
- 2 великі помідори;
- 100 г трохи зачерствілого білого хліба;
- 1 середній пучок петрушки;
- 3 зубчики часнику;
- оливкова олія;
- сіль, чорний перець, чебрець.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 160 градусів. Очистіть і порубайте часник, подрібніть у блендері з петрушкою та нарізаним хлібом.
- Розріжте помідори горизонтально навпіл і викладіть у форму для запікання. Приправте сіллю, перцем та оливковою олією. На кожен викладіть гірку з хлібних крихт.
- Запікайте ближче до вогню близько 20 хвилин.
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