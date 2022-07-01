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Вечеря "Господиня відпочиває" – потрібні трохи м'яса, капуста й сир (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 липня, 16:13
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Якщо у вас є молода капуста, то запіканка приготується ще швидше. Інгредієнти викладаються шарами, зверху можна змастити сметаною або майонезом
Рецепт лінивої вечері "Господиня відпочиває"
Рецепт лінивої вечері "Господиня відпочиває" / Фото: Колаж: Сьогодні,

М'ясо у цій запіканці виходить соковитим, а капуста ніжною та м'якою. Вона готується трохи довше 30 хвилин, якщо шукайте дуже швидкий рецепт, не пропустіть лінивий лагман.

Фудблогерка Калніна Наталія для своєї запіканки взяла яловичину, зрозуміло, що м'ясо може бути будь-яким, тільки зміниться час приготування.

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Постарайтеся нашаткувати капусту якнайтонше, так вона буде максимально м'якою та соковитою.

Запіканка "Господиня відпочиває"

Запіканка "Господиня відпочиває"
Запіканка "Господиня відпочиває"

Інгредієнти:

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  • капуста – 500 г;
  • яловичина – 400 г;
  • морква, цибуля – по 1 шт.;
  • сіль, перець;
  • твердий сир – 150 г;
  • сметана – 4-5 ст. л.

Як приготувати:

  1. Яловичину нарізати, як на гуляш. Капусту нашаткувати. Моркву натерти, нарізати цибулю.
  2. Капусту посолити, поперчити, влити 4 ст. л. олії, перемішати.
  3. Форму змастити вершковим маслом. Викласти м'ясо, поперчити та посолити.
  4. Зверху викласти шар цибулі. Потім – морква. Викласти капусту.
  5. Розрівняти та посипати тертим сиром. Розподілити сметану.
  6. Випікати за 180 градусів 50-60 хвилин.

Як формує запіканку її авторка – дивіться нижче.

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Якщо любите пиріжки, але возитися з ними не хочеться – є простий рецепт без ліплення.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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