Вечеря за 30 хвилин – приготуйте єгерський шніцель, щоб добре нагодувати чоловіка (фото)

Це німецька вечеря. Свинина відбивається та обсмажується в яйці та панірувальних сухарях, подається з вершково-грибним соусом

Єгерський шніцель, рецепт до вечері

Коли вдома є свинина, можна не хвилюватись, що хтось залишиться голодним. Коли є бажання спробуйте японські відбивні тонкацу, вони подаються з цікавим соусом.

Єгерський шніцель з Німеччини й подається із соусом з грибів та вершків. Зазвичай це м'ясо подається зі смаженою картоплею, прекрасним гарніром може стати найпростіший овочевий салат.

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Рецепт знайшли у mashed.com.

Єгерський шніцель

Єгерський шніцель

Інгредієнти:

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по 2 ст. л. вершкового масла, бекону;

1 нарізаного цибулина;

300 г нарізаних грибів;

100 г борошна;

50 мл овочевого бульйону або води;

30 мл вершків;

чебрець, сіль, чорний перець;

2 ст. л. молока;

400 г свинини;

1 яйце;

панірувальні сухарі, петрушка.

Як приготувати:

Обсмажте цибулю на вершковому маслі. Додайте нарізані гриби та бекон. Перемішайте та готуйте 2 хвилини. До грибів додайте борошно, перемішайте. Вершки з'єднайте з бульйоном або водою, залийте гриби. Додайте чебрець і готуйте до загустіння. Борошно з'єднайте із сіллю. Обваляте відбивні. Збийте яйце разом з 1 столовою ложкою молока, зануріть м'ясо. Потім – в панірувальні сухарі. Посмажте по 2-4 хвилини з кожного боку. Викладіть на серветку. Якщо грибний соус густий, додайте ложку молока. Доведіть до смаку сіллю та перцем. Подавайте єгерські шніцелі з грибним соусом, прикрасивши петрушкою.

До вечері також підійде болгарський гювеч, він теж готується зі свининою.