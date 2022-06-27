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Вечеря за 30 хвилин – приготуйте єгерський шніцель, щоб добре нагодувати чоловіка (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 червня, 16:46
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Це німецька вечеря. Свинина відбивається та обсмажується в яйці та панірувальних сухарях, подається з вершково-грибним соусом
Єгерський шніцель, рецепт до вечері
Єгерський шніцель, рецепт до вечері

Коли вдома є свинина, можна не хвилюватись, що хтось залишиться голодним. Коли є бажання спробуйте японські відбивні тонкацу, вони подаються з цікавим соусом.

Єгерський шніцель з Німеччини й подається із соусом з грибів та вершків. Зазвичай це м'ясо подається зі смаженою картоплею, прекрасним гарніром може стати найпростіший овочевий салат.

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Рецепт знайшли у mashed.com.

Єгерський шніцель

Єгерський шніцель
Єгерський шніцель

Інгредієнти:

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  • по 2 ст. л. вершкового масла, бекону;
  • 1 нарізаного цибулина;
  • 300 г нарізаних грибів;
  • 100 г борошна;
  • 50 мл овочевого бульйону або води;
  • 30 мл вершків;
  • чебрець, сіль, чорний перець;
  • 2 ст. л. молока;
  • 400 г свинини;
  • 1 яйце;
  • панірувальні сухарі, петрушка.

Як приготувати:

  1. Обсмажте цибулю на вершковому маслі. Додайте нарізані гриби та бекон. Перемішайте та готуйте 2 хвилини.
  2. До грибів додайте борошно, перемішайте.
  3. Вершки з'єднайте з бульйоном або водою, залийте гриби. Додайте чебрець і готуйте до загустіння.
  4. Борошно з'єднайте із сіллю. Обваляте відбивні.
  5. Збийте яйце разом з 1 столовою ложкою молока, зануріть м'ясо. Потім – в панірувальні сухарі.
  6. Посмажте по 2-4 хвилини з кожного боку. Викладіть на серветку.
  7. Якщо грибний соус густий, додайте ложку молока. Доведіть до смаку сіллю та перцем. Подавайте єгерські шніцелі з грибним соусом, прикрасивши петрушкою.

До вечері також підійде болгарський гювеч, він теж готується зі свининою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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