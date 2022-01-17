Вечеря за 30 хвилин: смачний рецепт італійського супу із сосисками

Дуже симпатичним він буде, якщо використовувати фарфале або подібну фігурну пасту. У рецепті є стручкова квасоля, її можна замінити шпинатом або броколі

Італійський суп із сосисками / Фото: instagram.com/elsaborgen

Що може бути краще зігрівального затишного супу на вечерю? Тільки суп, який ще й легко приготувати.

На цей, італійський із сосисками, знадобиться 30 хвили, а нагодувати вдасться чотирьох одразу.

Реклама

Сосиски або ковбаса обов'язкові, але гірше страва не стане, якщо замість додати трохи фаршу. Без італійської пасти, у нашому випадку – фарфале, не обійтися.

Ну й пармезан, додайте його в тарілки перед подачею.

На сайті Еatthis.com пропонують взяти стручкову зелену квасолю, але вона цілком замінна шпинатом або броколі.

Реклама

Італійський суп із сосисками

Італійський суп із сосисками / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти на чотири порції:

1 ст. л. оливкової олії;

200 г сосисок чи ковбаси;

1 невелика цибулина, нарізана кубиками;

2 зубчики часнику, подрібнених;

щіпка пластівців червоного перцю;

1 банку помідорів у власному соку;

1,5 л курячого бульйону;

150 г макаронів;

300 г стручкової квасолі;

пармезан для подачі;

сіль, перець – за смаком.

Тут знайдете ще два рецепти смачних та легких супів на вечерю.

Реклама

Як приготувати: