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У папері та сольовому розчині – як зберігати яйця поза холодильником

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 березня, 07:25
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Зрозуміло, що найкраще місце зберігання яєць – ближче до стінки холодильника або відсік для овочів у тому ж холодильнику. Але є ще кілька дієвих способів
Як правильно зберігати яйця без холодильника
Як правильно зберігати яйця без холодильника / Фото: Pixabay

У важких умовах, коли продукти дістати складно, а якщо запаси є, то їжу потрібно зберегти надовго, важливо знати правила їхнього зберігання.

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Тепер про яйця, яким потрібний холод, це добре відомо. Тож що робити, коли холодильник тимчасово не працює, дізнаємось нижче.

Як зберігати яйця, коли холодильник не працює

Яйця можна зберігати до трьох тижнів у папері та сольовому розчині
Яйця можна зберігати до трьох тижнів у папері та сольовому розчині / Фото: freepik.com

Обернути кожне яйце в папір. Це можуть бути старі газети, зошити, туалетний папір. Кожне яйце щільно загорніть, складіть у ємність і поставте в прохолодне місце.

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Так яйця зберігатимуться до трьох тижнів.

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Опустити яйця в сольовий розчин. Розведіть одну столову ложку солі на один літр холодної води. Опустіть у воду яйця.

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Цей спосіб допоможе зберегти яйця впродовж трьох-чотирьох тижнів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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