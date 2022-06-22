Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚢 Що відбувається на Зміїному 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни

Сезон лимонаду

Десерт за 30 хвилин

Українська кухня

Сирники з полуницею

Суп з галушками

Крокети без картоплі
СЬОГОДНІ Їжа

Вареники з вишнею, які точно не розірвуться (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 12:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усе залежатиме від того, як ви замісите тісто, – професіонали діляться своїм лайфхаком. Замість вишні можна використовувати інші ягоди
Рецепт вареників з вишнею, які не розірвуться
Рецепт вареників з вишнею, які не розірвуться

Мабуть, вишня – одна з найкращих ягід для десертів, випічки. Не пропустіть рецепт красивого віденського пирога, в ньому теж вишня.

Жоден ягідний сезон не обходиться без вареників. З вишнею вони особливі. До речі, якщо знайдете ароматні абрикоси, то спробуйте додати їх до вишневої начинки. Попередньо дрібно наріжте.

Реклама

Єдина складність – це тісто, яке часто розривається під час варіння. Професіонали знайшли вихід та радять замішувати його з додаванням окропу.

Спочатку робіть це за допомогою ложки, а коли вода трохи охолоне, вимішуйте руками. Перед ліпленням дайте тісту відпочити в холодильнику хвилин 15-20.

Рецепт, перевірений редакцією, розмір вареників вибирайте на свій смак.

Реклама

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею
Вареники з вишнею

Інгредієнти:

  • 250 г борошна;
  • дрібка солі;
  • 2 ст. л. соняшникової олії, рафінованої;
  • 150 мл окропу;
  • 500 г вишні.

Як приготувати:

Реклама
  1. Борошно просіяти й змішати із щіпкою солі. Додати дві столові ложки олії, перемішати.
  2. Зробити заглиблення та, помішуючи ложкою, влити весь окріп.
  3. Замісити тісто ложкою, потім руками. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин у холодильник.
  4. З вишень прибрати кісточки. Тісто розділити на дві частини, другу прибрати під плівку.
  5. Розкачати в ковбаску, нарізати ножем на однакові шматочки. Кожен розкачати.
  6. Викласти дві вишні та половину ч. л. цукру. Защипнути краї.
  7. Варити при середньому бурлінні в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.

Рецепт простого та ніжного клафуті з черешнею читайте у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Контроль якості
Як перевірити червону рибу?
Хакнути
Секрети грецької кухні
Яєчня страпацада
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з полуниці
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити майонез у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати ківі?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня пахлава
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти