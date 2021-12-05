Варшавський пиріг – готується без замісу, але з великою кількістю яблук

Тісто для цього пирога складається виключно із сухих інгредієнтів. Вони з'єднуються та перекладаються з начинкою. У самій же начинці, крім яблок, є сирна маса

Варшавський пиріг з яблуками / Фото: instagram.com/baffi_recepty

Цей пиріг привабливий одразу з двох причин – не потрібно замішувати тісто, оскільки воно складається виключно із сухих інгредієнтів. Вони змішуються і потім перекладаються шарами з начинкою.

І друге – він справді максимально смачний. У традиційному рецепті є лише яблука, у рецепті, який ми знайшли, є сир.

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Як і в норвезькому пирозі з максимальною кількістю кориці, ця спеція присутня і у варшавському.

Фудблогерка baffi_recepty передбачає тривале випікання. Завдяки цьому яблука та сир дадуть свої соки та перетворять сухі інгредієнти на м'який та соковитий корж.

Варшавський пиріг з яблуками

Для тіста:

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Борошно, манка, цукор – по 1 склянці

Розпушувач – 1 ч. л.

Вершкове масло для скоринки

Для сирної начинки:

Сир – 250-300 г

Яйце – 2 шт.

Цукор – 50 г

Для яблучної начинки:

Яблука – 2-3 шт.

Кориця – 1 ч. л.

Як приготувати:

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