Варшавський пиріг – готується без замісу, але з великою кількістю яблук

Цей пиріг привабливий одразу з двох причин – не потрібно замішувати тісто, оскільки воно складається виключно із сухих інгредієнтів. Вони змішуються і потім перекладаються шарами з начинкою.
І друге – він справді максимально смачний. У традиційному рецепті є лише яблука, у рецепті, який ми знайшли, є сир.
Як і в норвезькому пирозі з максимальною кількістю кориці, ця спеція присутня і у варшавському.
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Фудблогерка baffi_recepty передбачає тривале випікання. Завдяки цьому яблука та сир дадуть свої соки та перетворять сухі інгредієнти на м'який та соковитий корж.
Варшавський пиріг з яблуками
Для тіста:
- Борошно, манка, цукор – по 1 склянці
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Вершкове масло для скоринки
Для сирної начинки:
- Сир – 250-300 г
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 50 г
Для яблучної начинки:
- Яблука – 2-3 шт.
- Кориця – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Для сирної начинки сир, яйця та цукор пробити блендером.
- Яблука очистити та натерти на тертці, змішати з корицею. Поєднати всі сухі інгредієнти.
- Зібрати пиріг шарами: склянка сухої суміші, яблука з корицею, склянка сухої суміші, сирна маса, склянка сухої суміші
- Зверху натерти 50-70 г вершкового масла.
- Випікати за 180 градусів 40-50 хвилин.
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