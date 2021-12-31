Вегетаріянський олів'є з авокадо – оцінять навіть ті, хто небайдужий до м'яса

Вегетаріянський олів'є / Фото: instagram.com/leaf_of_green/
Ще один чудовий рецепт на новорічний стіл для тих, хто не їсть м'яса. І не лише для них. У тому сенсі, що серед величезної кількості жирної їжі можна приготувати і цей олів'є.
У ньому гармонійно з'єднаються авокадо, огірок та груша. Заправка з кеш'ю та лимонного соку додадуть салату неповторного присмаку.
Рецепт знайшли на сторінці leaf_of_green.
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Вегетаріянський олів'є
Інгредієнти:
- Свіжий огірок (великий) – 1 шт.
- Свіжий зелений горошок – 150 г
- Груша сорт Конференція або інша з кислинкою – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Цибуля-порей (біла частина) – небагато за бажанням
Для соусу:
- Кеш'ю, вода – по 60 г
- Лимонний сік – 10 г
- Зерна гірчиці – 1 ч. л. + для прикраси
- Сіль
Як приготувати:
- Огірок, грушу та авокадо нарізати кубиками. І тонкими кільцями цибулю-порей. Авокадо збризнути лимонним соком, щоб не потемнів.
- Для соусу кеш'ю промити, замочити у воді, промити. Зерна гірчиці також промити та замочити на кілька годин.
- У блендері зерна гірчиці, воду та лимонний сік збити. Частинами додати кеш'ю та знову збити. Має вийти красивий однорідний соус. Наприкінці додати сіль.
- Заправити салат та прикрасити зернами гірчиці.
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