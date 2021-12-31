Вегетаріянський олів'є з авокадо – оцінять навіть ті, хто небайдужий до м'яса

Ще знадобляться груша, свіжий огірок та свіжий горошок. Заправляється цей олів'є соусом з кеш'ю, соку лимона та зерен гірчиці

Вегетаріянський олів'є / Фото: instagram.com/leaf_of_green/

Ще один чудовий рецепт на новорічний стіл для тих, хто не їсть м'яса. І не лише для них. У тому сенсі, що серед величезної кількості жирної їжі можна приготувати і цей олів'є.

У ньому гармонійно з'єднаються авокадо, огірок та груша. Заправка з кеш'ю та лимонного соку додадуть салату неповторного присмаку.

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Рецепт знайшли на сторінці leaf_of_green.

Вегетаріянський олів'є

Інгредієнти:

Свіжий огірок (великий) – 1 шт.

Свіжий зелений горошок – 150 г

Груша сорт Конференція або інша з кислинкою – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Цибуля-порей (біла частина) – небагато за бажанням

Для соусу:

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Кеш'ю, вода – по 60 г

Лимонний сік – 10 г

Зерна гірчиці – 1 ч. л. + для прикраси

Сіль

Як приготувати: