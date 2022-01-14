В'єтнамська піца – чому вона стала трендом у TikTok та її відеорецепт

Тут усе просто – в'єтнамці замість класичної основи беруть рисовий папір. Це дуже некалорійно. Та й сам процес приготування триватиме трохи більше 20 хвилин

В'єтнамська піца / Фото: instagram.com/jenniewallden/

Продовжуємо знайомитися з екзотичною, і це лише на перший погляд, кухнею В'єтнаму.

Ми розповідали про каву, яка, швидше, і кава, і десерт в одному, настав час дізнатися, чому весь світ полюбив в'єтнамську піцу.

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Почнемо з того, що варто у пошуковій системі TikTok набрати слова Vietnamese pizza, – можна побачити купу роликів на тему цієї піци та мільйонні перегляди.

Пояснюється це все швидко – людей завжди приваблював і приваблюватиме нестандартний підхід до класичної їжі. У нашому випадку – рисовий папір замість тіста. Він має такий вигляд.

Рисовий папір / Фото: pexels.com

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Ну й плюс прагнення харчуватися швидко, але без шкоди фігурі.

Якогось конкретного складу в'єтнамської піци не існує. Діапазон максимальний – від плавленого сиру із шинкою до консервованого тунця, морепродуктів.

Особливість: на рисовому папері розміщується не томатна паста, як це роблять італійці, а омлет із зеленою цибулею.

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В'єтнамська піца – рецепт

В'єтнамська піца – рецепт / Фото: instagram.com/cookingwith_yui/

Інгредієнти:

5-6 шт. цибулі-шалот;

пучок зеленої цибулі;

1 ч. л. соусу чилі;

яйце;

30 г плавленого сиру;

шинка;

сіль, перець;

зелень для прикраси.

Є ще один суперлегкий рецепт піци, де замість тіста картопля, а для начинки потрібні салямі та моцарела.

Як приготувати:

Цибулю нарізати слайсами і обсмажити на олії до хрусткої скоринки. Викласти на паперові серветки. Зелену цибулю нарізати, розігріти сковороду та викласти рисовий папір. На рисовий папір викласти зелену цибулю та додати соус чилі. Розбити на цибулю яйце і перемішати з цибулею та соусом, розподіляючи по всій поверхні рисового паперу. Коли яйце схопиться, додати плавлений сир. Розподілити ложкою або виделкою по всій поверхні, готувати кілька хвилин. Додати нарізану смужками шинку і смажену цибулю-шалот. За бажанням прикрасити в'єтнамську піцу майонезом.

Усі подробиці приготування дивіться у цьому відео.