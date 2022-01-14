В'єтнамська піца – чому вона стала трендом у TikTok та її відеорецепт

Продовжуємо знайомитися з екзотичною, і це лише на перший погляд, кухнею В'єтнаму.
Ми розповідали про каву, яка, швидше, і кава, і десерт в одному, настав час дізнатися, чому весь світ полюбив в'єтнамську піцу.
Почнемо з того, що варто у пошуковій системі TikTok набрати слова Vietnamese pizza, – можна побачити купу роликів на тему цієї піци та мільйонні перегляди.
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Пояснюється це все швидко – людей завжди приваблював і приваблюватиме нестандартний підхід до класичної їжі. У нашому випадку – рисовий папір замість тіста. Він має такий вигляд.
Ну й плюс прагнення харчуватися швидко, але без шкоди фігурі.
Якогось конкретного складу в'єтнамської піци не існує. Діапазон максимальний – від плавленого сиру із шинкою до консервованого тунця, морепродуктів.
Особливість: на рисовому папері розміщується не томатна паста, як це роблять італійці, а омлет із зеленою цибулею.
В'єтнамська піца – рецепт
Інгредієнти:
- 5-6 шт. цибулі-шалот;
- пучок зеленої цибулі;
- 1 ч. л. соусу чилі;
- яйце;
- 30 г плавленого сиру;
- шинка;
- сіль, перець;
- зелень для прикраси.
Є ще один суперлегкий рецепт піци, де замість тіста картопля, а для начинки потрібні салямі та моцарела.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати слайсами і обсмажити на олії до хрусткої скоринки. Викласти на паперові серветки.
- Зелену цибулю нарізати, розігріти сковороду та викласти рисовий папір.
- На рисовий папір викласти зелену цибулю та додати соус чилі. Розбити на цибулю яйце і перемішати з цибулею та соусом, розподіляючи по всій поверхні рисового паперу.
- Коли яйце схопиться, додати плавлений сир. Розподілити ложкою або виделкою по всій поверхні, готувати кілька хвилин.
- Додати нарізану смужками шинку і смажену цибулю-шалот. За бажанням прикрасити в'єтнамську піцу майонезом.
Усі подробиці приготування дивіться у цьому відео.