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Вінегрет з квасолею – класичний рецепт і як правильно приготувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 травня, 14:47
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Буряк варіть окремо від інших овочів, але краще його запекти. Ніколи не готуйте салат в алюмінієвому посуді
Як приготувати вінегрет з квасолею
Як приготувати вінегрет з квасолею / Фото: Depositphotos

Навіть такий нескладний салат, як вінегрет, має свої правила. І якщо їх дотримуватися в процесі приготування, ваш вінегрет ризикує стати бездоганним.

Найпопулярніші добавки до салату - квашена капуста та квасоля.

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Обов'язково спробуйте урізноманітнити страву свіжим огірком у пропорції із солоним 1:1. Маринованими грибами, вони можуть бути будь-якими, або навіть моченим яблуком. Останнє надасть салату легкої кислинки.

Найсмачніше використовувати для заправки ароматну соняшникову олію.

Вінегрет з квасолею

Вінегрет з квасолею
Вінегрет з квасолею / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 300 г вареного або запеченого буряка;
  • 150 г солоних огірків;
  • 400 г консервованої або відвареної квасолі;
  • 1 маленька червона цибулина;
  • 50 г дрібно нарізаних кропу та кінзи або петрушки;
  • 40 мл олії;
  • сіль і перець.

Якщо любите легкі салати із сезонних овочів, то тут читайте рецепт з редисом та огірками.

Як приготувати:

  1. Нарізати кубиками солоні огірки, буряк, цибулю дрібно нарізати.
  2. Поєднати овочі з квасолею, додати дрібно нарізану зелень, олію, приправити сіллю та перцем.
  3. Подавати одразу або дати салату настоятися в холодильнику.

Тут знайдете рецепт цікавого та ситного салату "Загадка для гостей".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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