Вінегрет з квасолею – класичний рецепт і як правильно приготувати

Буряк варіть окремо від інших овочів, але краще його запекти. Ніколи не готуйте салат в алюмінієвому посуді

Як приготувати вінегрет з квасолею / Фото: Depositphotos

Навіть такий нескладний салат, як вінегрет, має свої правила. І якщо їх дотримуватися в процесі приготування, ваш вінегрет ризикує стати бездоганним.

Найпопулярніші добавки до салату - квашена капуста та квасоля.

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Обов'язково спробуйте урізноманітнити страву свіжим огірком у пропорції із солоним 1:1. Маринованими грибами, вони можуть бути будь-якими, або навіть моченим яблуком. Останнє надасть салату легкої кислинки.

Найсмачніше використовувати для заправки ароматну соняшникову олію.

Вінегрет з квасолею

Вінегрет з квасолею / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

300 г вареного або запеченого буряка;

150 г солоних огірків;

400 г консервованої або відвареної квасолі;

1 маленька червона цибулина;

50 г дрібно нарізаних кропу та кінзи або петрушки;

40 мл олії;

сіль і перець.

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Як приготувати:

Нарізати кубиками солоні огірки, буряк, цибулю дрібно нарізати. Поєднати овочі з квасолею, додати дрібно нарізану зелень, олію, приправити сіллю та перцем. Подавати одразу або дати салату настоятися в холодильнику.

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