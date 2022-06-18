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Смак дитинства – як спекти печиво "Мазурка" з горіхами та родзинками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 червня, 08:40
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Це простий рецепт можна швидко запам'ятати, всього потрібно по одній склянці – цукру, борошна, родзинок, горіхів. Вершкового масла не знадобиться
Печиво "Мазурка" з дитинства
Печиво "Мазурка" з дитинства

Це ще один рецепт з кухні нашої улюбленої Польщі. Є відомості, що "Мазурку", у всякому разі, його початкову рецептуру завезли до нас польські євреї.

Сьогодні у Польщі подібну випічку, з горіхами та фруктовим вкрапленням, печуть на великодні свята. "Мазурка" була вкрай популярною серед наших господарок у 1970-ті роки, бо вважалася бюджетною.

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Тим паче коли вдома були родзинки та волоські горіхи. Сметани та вершкового масла не потрібно. А от з горіхами треба бути уважнішими, щоб не гірчили після того, як ви їх обсмажите.

Родзинки, як завжди, замочуємо, промиваємо тп обсушуємо.

Рецепт від фудблогерки Sana Channel.

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Печиво "Мазурка"

Печиво "Мазурка"
Печиво "Мазурка"

Інгредієнти:

  • по 1 склянці борошна, цукру, горіхів, родзинок;
  • 2 яйця;
  • 1,5 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

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  1. Поступово збити цукор з яйцями.
  2. Борошно з'єднати з розпушувачем. Частинами ввести в яєчну суміш, замісити тісто.
  3. Додати подрібнені обсмажені горіхи та родзинки, перемішати.
  4. Деко застелити, змастити вершковим маслом і розподілити тісто.
  5. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
  6. Розрізати на довільні порції.

Якою консистенції виходить тісто – дивіться у відео.

Обов'язково спробуйте ще одне печиво з кулінарних зошитів мам. Воно шарувате й дуже ніжне.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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