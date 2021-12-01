Смак дитинства – як приготувати печиво "Шишки" з какао

Колись це печиво випікалася напередодні Нового року, оздоблювалося цукровою пудрою, викладалося в красиву тарілку і ставилося на святковий стіл.
Спеціяльного обладнання та форм, як було з "Ведмедиками-шишками", не потрібно. Печиво формується руками, а візерунок надрізається ножем.
Автор рецепта bar.cook пропонує ускладнити подачу печива, скріпивши два за допомогою улюбленого джему.
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Печиво "Шишки"
Інгредієнти на 15 штук:
- 100 г вершкового масла (кімнатної температури);
- 90 г цукру;
- 50 мл олії (без запаху)
- 1 яйце;
- 25 г какао;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 270-300 г борошна;
- цедра одного апельсина.
Як приготувати:
- Вершкове масло розтерти з цукром, додати олію і яйце, перемішати лопаткою.
- В отриману масу дрібно натерти цедру апельсина, додати какао і перемішати.
- Поступово ввести борошно з розпушувачем та замісити тісто. Воно має бути м'яким і не липнути до рук. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 20 хвилин.
- Розділити на 15 частин і надати форму овалу, звузивши зверху. На кожному овалі зробити малюнок за допомогою тупого боку ножа.
- Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.
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