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Неймовірно смачний віденський пиріг з вишнею, використовуємо заморожені ягоди

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 червня, 11:27
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Тут важливо суворо дотримуватися рецептури. Якщо буде недостатньо борошна або вершкового масла, ягода впаде на дно й випічка не вийде
Рецепт віденського пирога з вишнею
Рецепт віденського пирога з вишнею

Як бачимо, це відкритий пиріг і у нас заморожені ягоди. Така випічка вимагає чіткого виконання всіх процесів, інакше ягода може не втриматись і підгоріти на дні, а основа не пропечеться. Ми писали, як цього не допустити.

До цих правил важливо ще одне – це кількість вишні, її потрібно 350 грамів, більше класти не рекомендують.

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Фудблогерка tanyashpilko нагадує, якщо візьмете форму з невеликим діаметром, вишня може впасти на дно.

Віденський пиріг з вишнею

Віденський пиріг з вишнею
Віденський пиріг з вишнею

Інгредієнти:

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  • 200 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 180 г м'якого вершкового масла;
  • 140 г цукру;
  • 4 яйця;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 350-400 г вишні без кісточок;
  • жменя мигдальних пластівців.

Як приготувати:

  1. Змішати борошно, розпушувач, сіль. Масло збити з цукром до пишності, по одному ввести яйця, додати ванільний цукор.
  2. Додати борошно в два прийоми та перемішати до однорідності. Тісто має бути щільним.
  3. Форму застелити папером для випічки та змастити маслом. Викласти тісто, сверху вишню. Присипати мигдалевими пластівцями.
  4. Випікати в розігрітій духовці 35-45 хвилин до рум'яності. Готовність перевіряйте в центрі зубочисткою. Дайте пирогу трохи охолонути й посипте цукровою пудрою.

Ще в Австрії печуть неймовірно пишні булочки з абрикосовим джемом, тут їхній рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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