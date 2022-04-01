Смачні та швидкі мариновані помідори – простий рецепт

Крім маринаду на основі оцту, олії та цукру, потрібні м'якоть болгарського перцю і зовсім трохи гострого перцю

Гостро-солодкі помідори / Фото: Depositphotos

Сьогодні існує безліч способів замаринувати будь-які овочі якнайшвидше. Це стосується і коренеплодів, зокрема. Про швидкі мариновані буряки ми розповідали.

Помідори промаринуються також дуже швидко. Але що довше вони будуть у цьому процесі, то прянішими та ароматнішими стануть.

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Українська фудблогерка Ольга Матвій взяла м'якоть болгарського перцю і зовсім трохи гострого перцю. Не забудьте прибрати з нього насіння, якщо не любите надто гостре.

Помідори перед маринуванням нарізаються. Це допоможе їм бути готовими до подачі дуже швидко.

Швидкі мариновані помідори

Швидкі мариновані помідори / Фото: Ольга Матвей

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Інгредієнти:

помідори – 700 г;

олія – 50 мл;

вода – 30 мл;

оцет 9% – 25 мл;

цукор – 3 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

червоний солодкий перець – 1 шт.;

гострий перець – 30 г;

часник – 6 зуб.;

кріп петрушка.

Рецепт дуже швидкої моркви по-корейськи, вона буде готова за 10 хвилин, читайте тут.

Як приготувати:

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Для маринаду з'єднати воду, олію та оцет. Додати сіль, цукор та перемішати. Дати настоятись. Натерти на великій тертці м'якоть болгарського перцю додати гострий гострий перець. До перців вичавити часник. Усе перемішати. Дрібно порізати зелень. Помідори нарізати на четвертинки. Викласти у ємність. Зверху викласти суміш із часнику з перцем. Присипати зеленню. Полити маринадом. Повторити з рештою помідорів. Прибрати у холодильник на 6-8 годин.

Детальніше процес маринування дивіться у відео від авторки рецепта.