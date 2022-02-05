Смачні ліниві голубці, які тушкуються в сметані – швидкий рецепт

Після приготування голубці мають настоятися не менше 30 хвилин / Фото: Depositphotos
Голубці можна зробити по-різному. Якщо не брати традиційних способів.
Можна загорнути начинку в капустяні мішечки, а можна взагалі нічого не загортати, а нарізати капусту і додати до фаршу.
Ліниві голубці за рецептом nastik._ тушкуються в сметані з томатною пастою.
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Ліниві голубці
/ Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 500 г фаршу;
- 150 г капусти;
- 70 г рису;
- 200 г сметани;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- по 1 шт. цибуля, морква, яйце;
- спеції.
Тут зібрано 9 важливих лайфхаків для смачних голубців.
Як приготувати:
- Відварити до напівготовності пропарений рис і дрібно нарізати капусту.
- Нарізати цибулю, натерти моркву та змішати з фаршем, рисом, капустою, яйцем та спеціями.
- Сформувати тефтелі, щільно викласти в сковорідку та залити сумішшю сметани з томатною пастою та спеціями.
- Готувати 40 хвилин під кришкою.