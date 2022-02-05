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Смачні ліниві голубці, які тушкуються в сметані – швидкий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 лютого, 16:31
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Для таких голубців є одне загальне правило – якнайтонше нашаткувати капусту. Бажано не формувати їх великого розміру та щільно укладати в сковороду
Після приготування голубці мають настоятися не менше 30 хвилин
Після приготування голубці мають настоятися не менше 30 хвилин / Фото: Depositphotos

Голубці можна зробити по-різному. Якщо не брати традиційних способів.

Можна загорнути начинку в капустяні мішечки, а можна взагалі нічого не загортати, а нарізати капусту і додати до фаршу.

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Ліниві голубці за рецептом nastik._ тушкуються в сметані з томатною пастою.

Ліниві голубці

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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  • ‌ 500 г фаршу;
  • ‌ 150 г капусти;
  • ‌ 70 г рису;
  • ‌ 200 г сметани;
  • ‌ 1 ст. л. томатної пасти;
  • ‌ по 1 шт. цибуля, морква, яйце;
  • ‌ спеції.

Тут зібрано 9 важливих лайфхаків для смачних голубців.

Як приготувати:

  1. Відварити до напівготовності пропарений рис і дрібно нарізати капусту.
  2. Нарізати цибулю, натерти моркву та змішати з фаршем, рисом, капустою, яйцем та спеціями.
  3. Сформувати тефтелі, щільно викласти в сковорідку та залити сумішшю сметани з томатною пастою та спеціями.
  4. Готувати 40 хвилин під кришкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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