Смачні пиріжки, де замість тіста вафельні коржі з магазину (відео)

Тісто для пиріжків або чебуреків можна замінити навіть тертими кабачками, про один такий рецепт ми писали.
Тобто часу на заміс витрачати не доводиться. Тут використовується картопляне пюре, шинка й твердий сир. Хоча варіянтів для начинки більше, ніж достатньо.
Як каже авторка рецепта Галя Курпікова, картопляне пюре перед формуванням пиріжків має бути теплим.
Вафельні пиріжки
Інгредієнти:
- вафельні коржі – 2 шт.;
- картопля – 500 г;
- шинка – 100 г
- сир твердий – 70 г
- яйце.
Як приготувати:
- Відварити картоплю, зробити картопляне пюре. За смаком додати спеції, можна зелень.
- Шинку та сир нарізати тонко.
- Картопляне пюре розподілити по коржах, викласти шинку, зверху – сир. Згорнути в рулет.
- Яйце збити, сковороду розігріти з олією.
- Опустити пиріжки у збите яйце та обсмажити пиріжки по хвилині з усіх боків.
Докладніше про ці пиріжки дивіться у відео.
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