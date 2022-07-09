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Смачні пиріжки, де замість тіста вафельні коржі з магазину (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 липня, 11:11
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Для начинки потрібні шинка та сир, а також картопляне пюре, воно приправляється за смаком. Перед обсмажуванням пиріжки занурюються у збите яйце
Як приготувати пиріжки з вафельних коржів
Як приготувати пиріжки з вафельних коржів / Фото: Колаж: Сьогодні

Тісто для пиріжків або чебуреків можна замінити навіть тертими кабачками, про один такий рецепт ми писали.

Тобто часу на заміс витрачати не доводиться. Тут використовується картопляне пюре, шинка й твердий сир. Хоча варіянтів для начинки більше, ніж достатньо.

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Як каже авторка рецепта Галя Курпікова, картопляне пюре перед формуванням пиріжків має бути теплим.

Вафельні пиріжки

Вафельні пиріжки
Вафельні пиріжки

Інгредієнти:

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  • вафельні коржі – 2 шт.;
  • картопля – 500 г;
  • шинка – 100 г
  • сир твердий – 70 г
  • яйце.

Як приготувати:

  1. Відварити картоплю, зробити картопляне пюре. За смаком додати спеції, можна зелень.
  2. Шинку та сир нарізати тонко.
  3. Картопляне пюре розподілити по коржах, викласти шинку, зверху – сир. Згорнути в рулет.
  4. Яйце збити, сковороду розігріти з олією.
  5. Опустити пиріжки у збите яйце та обсмажити пиріжки по хвилині з усіх боків.

Докладніше про ці пиріжки дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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