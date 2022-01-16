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Повітряні та ніжні магдаленас – рецепт іспанських кексів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 січня, 16:07
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Тісто замішується на молоці та оливковій олії. Також потрібний лимон, його цедра надасть кексам легкого цитрусового смаку і аромату
Іспанські кекси магдаленас
Іспанські кекси магдаленас / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Кекси настільки зручна випічка, що приготувати їх, схожі на хмаринку, можна навіть із зіпсованого йогурту.

Магдаленас з Іспанії та випікаються на оливковій олії та молоці з додаванням у тісто цедри одного лимона.

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Уже зрозуміло, який неймовірний аромат і яку палітру смаків має ця випічка.

Ідеально, якщо перед тим, як тісто потрапить у форми, воно побуде в холодильнику мінімум годину.

Цей рецепт від фудблогерки vinegretteblog.

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Іспанські кекси магдаленас

Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 300 г цукру плюс для посипання;
  • 240 мл молока;
  • 120 мл оливкової олії;
  • цедра одного лимона;
  • 315 г борошна;
  • 2 ст. л. розпушувача.

В Іспанії пишаються ще одним цікавим пирогом – "Сантьяго". Він готується з додаванням мигдального борошна.

Як приготувати:

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  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Яйця збити з цукром до пишності. Збиваючи, ввести струмком молоко, олію, потім – цедру лимона.
  3. Борошно з'єднати з розпушувачем та ввести порціями в яєчно-молочну суміш.
  4. Заповнити форми на 2/3, кожен кекс посипати цукром, щоб була невелика гірка по центру.
  5. Випікати близько 20 хвилин. Готові кекси знову посипати цукром.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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