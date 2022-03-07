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Яблучний кекс на вівсянці за 10 хвилин – потрібні одне яйце та морква

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 березня, 07:01
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Молоко або кефір тут не потрібні. Сам кекс готується в мікрохвильовій печі, але можна запекти його в духовці
Яблучний кекс на вівсянці
Яблучний кекс на вівсянці / Фото: instagram.com/venerka_recepti

Будь-яка випічка з вівсянкою, у нашому випадку кекси, означає, що вона буде легкою і не вимагатиме тривалого вимішування.

Усі інгредієнти для нього подрібнюються у блендері, авторка рецепта venerka_recepti пропонує взяти дві чайні ложки рисового борошна, можна замінити звичайним.

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Ні цукру, ні підсолоджувача в кексі немає.

Яблучний кекс на вівсянці

Інгредієнти на один невеликий кекс:

  • 100 г яблук;
  • 50 г моркви;
  • 40 г вівсяних пластівців;
  • 1 яйце;
  • 2 ч. л. рисового або звичайного борошна;
  • 1/3 ч. л. розпушувача;
  • кориця.

Рецепт ніжного морквяного кексу на олії дізнаєтеся тут. ⠀

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Як приготувати:

  1. Яблуко, моркву та пластівці подрібнити в блендері, з'єднати з усіма інгредієнтами та відправити в мікрохвильовку на 5 хвилин.
  2. Прикрасити м'яким сиром, горішками і насолодитися смачним сніданком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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