Яблучний кекс на вівсянці за 10 хвилин – потрібні одне яйце та морква

Будь-яка випічка з вівсянкою, у нашому випадку кекси, означає, що вона буде легкою і не вимагатиме тривалого вимішування.
Усі інгредієнти для нього подрібнюються у блендері, авторка рецепта venerka_recepti пропонує взяти дві чайні ложки рисового борошна, можна замінити звичайним.
Ні цукру, ні підсолоджувача в кексі немає.
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Яблучний кекс на вівсянці
Інгредієнти на один невеликий кекс:
- 100 г яблук;
- 50 г моркви;
- 40 г вівсяних пластівців;
- 1 яйце;
- 2 ч. л. рисового або звичайного борошна;
- 1/3 ч. л. розпушувача;
- кориця.
Рецепт ніжного морквяного кексу на олії дізнаєтеся тут. ⠀
Як приготувати:
- Яблуко, моркву та пластівці подрібнити в блендері, з'єднати з усіма інгредієнтами та відправити в мікрохвильовку на 5 хвилин.
- Прикрасити м'яким сиром, горішками і насолодитися смачним сніданком.