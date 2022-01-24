Яблука по-київськи – рецепт легкого десерту з кулінарної книги 1982 року

Яблука запікаються, причому перед цим їх потрібно трохи бланшувати. Всередину пропонується покласти варення та полити соусом на основі сметани, яєць та цукру

Яблука по-київськи (запечені) / Фото: instagram.com/vkusno_pryano/

Познайомимося зі швидким десертом зі "Збірки рецептур страв та кулінарних виробів" 1982 року виходу. Приблизно цього ж року, але в іншій книзі, було надруковано ще один десерт – "Наталкин пиріг".

Яблука по-київськи, як пропонувалося тоді, запікаються з варенням. З яким саме – не вказано. Є припущення, що це яблучне.

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Цікавий соус для десерту. Жовтки потрібно розтерти з цукром, білки – зі сметаною, а потім поєднати обидві рідкі суміші.

У книзі пропонують прикрасити вже готові яблука рафінадною пудрою. Якщо її використовувати не хочеться, можна взяти корицю.

Яблука по-київськи (запечені)

Яблука по-київськи (запечені) / Фото: instagram.com/indiraverdi/

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Інгредієнти:

5 шт. яблук;

варення;

100 г сметани;

2 яйця;

50 г цукру;

лимонна кислота;

30 г борошна;

цукрова пудра.

Тут дізнаєтеся ще про одне цікаве застосування яблук – рисово-творожну запіканку.

Як приготувати:

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