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СЬОГОДНІ Їжа

Яблука по-київськи – рецепт легкого десерту з кулінарної книги 1982 року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 січня, 08:23
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Яблука запікаються, причому перед цим їх потрібно трохи бланшувати. Всередину пропонується покласти варення та полити соусом на основі сметани, яєць та цукру
Яблука по-київськи (запечені)
Яблука по-київськи (запечені) / Фото: instagram.com/vkusno_pryano/

Познайомимося зі швидким десертом зі "Збірки рецептур страв та кулінарних виробів" 1982 року виходу. Приблизно цього ж року, але в іншій книзі, було надруковано ще один десерт – "Наталкин пиріг".

Яблука по-київськи, як пропонувалося тоді, запікаються з варенням. З яким саме – не вказано. Є припущення, що це яблучне.

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Цікавий соус для десерту. Жовтки потрібно розтерти з цукром, білки – зі сметаною, а потім поєднати обидві рідкі суміші.

У книзі пропонують прикрасити вже готові яблука рафінадною пудрою. Якщо її використовувати не хочеться, можна взяти корицю.

Яблука по-київськи (запечені)

Яблука по-київськи (запечені)
Яблука по-київськи (запечені) / Фото: instagram.com/indiraverdi/

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Інгредієнти:

  • 5 шт. яблук;
  • варення;
  • 100 г сметани;
  • 2 яйця;
  • 50 г цукру;
  • лимонна кислота;
  • 30 г борошна;
  • цукрова пудра.

Тут дізнаєтеся ще про одне цікаве застосування яблук – рисово-творожну запіканку.

Як приготувати:

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  1. Яблука, очищені від шкірки, з видаленим насінням бланшувати до напівготовності в гарячій підкисленій воді. Викласти у форму для запікання. Всередину – варення по половині чайної ложки або за смаком.
  2. Для соусу жовтки розтерти з цукром, окремо збити білки й сметану. З'єднати рідкі суміші та додати борошно. Перемішати.
  3. Залити яблука яєчно-сметанним соусом та запікати за 160 градусів до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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