Яблука по-київськи – рецепт легкого десерту з кулінарної книги 1982 року

Познайомимося зі швидким десертом зі "Збірки рецептур страв та кулінарних виробів" 1982 року виходу. Приблизно цього ж року, але в іншій книзі, було надруковано ще один десерт – "Наталкин пиріг".
Яблука по-київськи, як пропонувалося тоді, запікаються з варенням. З яким саме – не вказано. Є припущення, що це яблучне.
Цікавий соус для десерту. Жовтки потрібно розтерти з цукром, білки – зі сметаною, а потім поєднати обидві рідкі суміші.
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У книзі пропонують прикрасити вже готові яблука рафінадною пудрою. Якщо її використовувати не хочеться, можна взяти корицю.
Яблука по-київськи (запечені)
Інгредієнти:
- 5 шт. яблук;
- варення;
- 100 г сметани;
- 2 яйця;
- 50 г цукру;
- лимонна кислота;
- 30 г борошна;
- цукрова пудра.
Тут дізнаєтеся ще про одне цікаве застосування яблук – рисово-творожну запіканку.
Як приготувати:
- Яблука, очищені від шкірки, з видаленим насінням бланшувати до напівготовності в гарячій підкисленій воді. Викласти у форму для запікання. Всередину – варення по половині чайної ложки або за смаком.
- Для соусу жовтки розтерти з цукром, окремо збити білки й сметану. З'єднати рідкі суміші та додати борошно. Перемішати.
- Залити яблука яєчно-сметанним соусом та запікати за 160 градусів до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.