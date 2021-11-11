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Яєчна запіканка із сосисками та овочами – цього сніданку вистачить надовго

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 листопада, 07:01
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Вона справді велика, тож потрібна відповідна форма для запікання. Серед інгредієнтів, крім сосисок, є гриби, болгарський перець, цвітна капуста чи броколі
Яєчна запіканка з овочами та сосисками
Яєчна запіканка з овочами та сосисками / Фото: bellyfull.net

По-перше, це чудова можливість смачно утилізувати вміст холодильника, який лежить без діла. По-друге, це величезний ситний сніданок, його можна зберігати в контейнері та розігріти за потребою.

У рецепті від Еatthis.com є печериці, цвітна капуста або броколі та болгарський перець. Але цим набором можна не обмежуватися.

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Запіканка із сосисками ризикує стати однією з ваших улюблених яєчних запіканок.

Яєчна запіканка із сосисками та овочами

Інгредієнти:

  • 300 г сосисок;
  • 12 яєць;
  • 200 г нарізаних печериць;
  • 100 г нарізаної зеленої цибулі;
  • 100 г нарізаного болгарського перцю;
  • 100 г броколі або цвітної капусти;
  • 100 мл молока;
  • 2 ч. л. сушеного чебрецю;
  • 1 ч. л. часникового порошку;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Обсмажте сосиски на олії кілька хвилин. У цю ж сковороду додайте цибулю, перець та гриби. Готуйте близько шість-сім хвилин. Додайте капусту та обсмажте ще три хвилини.
  3. Збийте яйця, молоко, чебрець, часник, сіль та перець.
  4. Овочі та сосиски викладіть у змащену форму та залийте яєчною сумішшю.
  5. Випікайте 25 хвилин. Зберігати запіканку можна у герметичному контейнері в холодильнику чотири-п'ять днів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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