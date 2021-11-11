Яєчна запіканка із сосисками та овочами – цього сніданку вистачить надовго

Вона справді велика, тож потрібна відповідна форма для запікання. Серед інгредієнтів, крім сосисок, є гриби, болгарський перець, цвітна капуста чи броколі

Яєчна запіканка з овочами та сосисками / Фото: bellyfull.net

По-перше, це чудова можливість смачно утилізувати вміст холодильника, який лежить без діла. По-друге, це величезний ситний сніданок, його можна зберігати в контейнері та розігріти за потребою.

У рецепті від Еatthis.com є печериці, цвітна капуста або броколі та болгарський перець. Але цим набором можна не обмежуватися.

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Запіканка із сосисками ризикує стати однією з ваших улюблених яєчних запіканок.

Яєчна запіканка із сосисками та овочами

Інгредієнти:

300 г сосисок;

12 яєць;

200 г нарізаних печериць;

100 г нарізаної зеленої цибулі;

100 г нарізаного болгарського перцю;

100 г броколі або цвітної капусти;

100 мл молока;

2 ч. л. сушеного чебрецю;

1 ч. л. часникового порошку;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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