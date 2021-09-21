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Яєчня фламенко, салат з помідорами та печерицями та гарбузовий манник – 3 ідеї для сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 вересня, 07:01
В закладинки
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Уже від однієї лише яєчні ви будете ситі, у її складі є картопля і шинка. Для салату потрібні свіжі шампіньйони і трохи кедрових горіхів, а манник з гарбузом відкриє сезон випічки з цим овочем
Рецепти для сніданку
Рецепти для сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей набір для сніданку має сподобається всім, хто любить їсти вранці ситно. Тобто щоб було щось на гаряче, салат з овочів і десерт. Останній, до речі, гарбузовий манник, можна взяти з собою на роботу. Яєчня фламенко – це іспанський винахід. У класичному рецепті є чорізо, та її цілком гідно замінить шинка чи ковбаса. Помідори краще брати свіжі, але можна й консервовані у власному соку. Для манника потрібен буде кефір.

Яєчня фламенко

Яєчня фламенко
Яєчня фламенко / Фото: instagram.com/thetaylortable/

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Інгредієнти:

  • Картопля – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 4 зуб.
  • Болгарський перець, перець чилі – по половині
  • Помідори – 2-3 шт.
  • Шинка або чорізо – 5-6 скибочок
  • Яйця – 2 шт.
  • Жменя зеленого горошку
  • Копчена паприка – 1/2 ч. л.
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Розчавити ножем 2 зубчики часнику й обсмажити в оливковій олії. Потім прибрати часник.
  2. У цій олії підрум'янити чорізо або шинку, дістати і відкласти на тарілку.
  3. Картоплю нарізати кубиками й обсмажити до золотистої скоринки, відкласти до шинки.
  4. Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити до прозорості. Додати нарізаний кубиками перець і чилі, нарізаний кільцями. Довести до смаку сіллю та перцем.
  5. Додати картоплю і часник, тушкувати 5 хвилин. Потім додати нарізані помідори, готувати 5-7 хвилин.
  6. Збити яйця, посолити, поперчити і залити даною сумішшю овочі.
  7. Запікати 7-10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

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Салат з помідорами та свіжими печерицями

Овочеві салати мають бути простими
Овочеві салати мають бути простими / Фото: instagram.com/recepti.vip/

Інгредієнти:

  • Печериці свіжі – 5 шт.
  • Помідори – 1 шт.
  • Цибуля червона – половина
  • Кедрові горіхи – жменя
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

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  1. Печериці добре промити, висушити серветкою і нарізати пластинами. Посолити, поперчити і збризнути соком лимона за смаком. Залишити на 5 хвилин.
  2. Нарізати цибулю і додати до грибів. Нарізати помідори і додати до грибів та цибулі.
  3. Заправити оливковою олією й акуратно перемішати.
  4. Кедрові горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, прикрасити салат.

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Гарбузовий манник

Манник з гарбузом
Манник з гарбузом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 2 ск.
  • Кефір – 250 мл
  • Цукор – 0,5 ск. в пиріг, 0,5 ск. для сиропу
  • Крупа манна – 1,5 ск.
  • Розпушувач – 1,5 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Кокосова стружка

Спосіб приготування:

  1. Натерти гарбуз на дрібній тертці, знадобиться дві склянки. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. З'єднати гарбуз, цукор, манку, розпушувач, кефір і лимонну цедру (за смаком). Добре перемешати і викласти у форму, змащену олією.
  3. Для сиропу змішати воду і цукор, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити 3 хвилини.
  4. Щойно пиріг буде готовий, просочити його сиропом і прикрасити кокосовою стружкою.

Також до сніданку можна приготувати овочевий салат з сиром, сендвіч з лососем і яблучно-горіхові оладки – всі ці рецепти знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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