Яєчня фламенко, салат з помідорами та печерицями та гарбузовий манник – 3 ідеї для сніданку

Уже від однієї лише яєчні ви будете ситі, у її складі є картопля і шинка. Для салату потрібні свіжі шампіньйони і трохи кедрових горіхів, а манник з гарбузом відкриє сезон випічки з цим овочем

Рецепти для сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей набір для сніданку має сподобається всім, хто любить їсти вранці ситно. Тобто щоб було щось на гаряче, салат з овочів і десерт. Останній, до речі, гарбузовий манник, можна взяти з собою на роботу. Яєчня фламенко – це іспанський винахід. У класичному рецепті є чорізо, та її цілком гідно замінить шинка чи ковбаса. Помідори краще брати свіжі, але можна й консервовані у власному соку. Для манника потрібен буде кефір.

Яєчня фламенко

Яєчня фламенко / Фото: instagram.com/thetaylortable/

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Інгредієнти:

Картопля – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Часник – 4 зуб.

Болгарський перець, перець чилі – по половині

Помідори – 2-3 шт.

Шинка або чорізо – 5-6 скибочок

Яйця – 2 шт.

Жменя зеленого горошку

Копчена паприка – 1/2 ч. л.

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Розчавити ножем 2 зубчики часнику й обсмажити в оливковій олії. Потім прибрати часник. У цій олії підрум'янити чорізо або шинку, дістати і відкласти на тарілку. Картоплю нарізати кубиками й обсмажити до золотистої скоринки, відкласти до шинки. Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити до прозорості. Додати нарізаний кубиками перець і чилі, нарізаний кільцями. Довести до смаку сіллю та перцем. Додати картоплю і часник, тушкувати 5 хвилин. Потім додати нарізані помідори, готувати 5-7 хвилин. Збити яйця, посолити, поперчити і залити даною сумішшю овочі. Запікати 7-10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

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Салат з помідорами та свіжими печерицями

Овочеві салати мають бути простими / Фото: instagram.com/recepti.vip/

Інгредієнти:

Печериці свіжі – 5 шт.

Помідори – 1 шт.

Цибуля червона – половина

Кедрові горіхи – жменя

Оливкова олія – 3 ст. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Сіль, перець

Спосіб приготування:

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Печериці добре промити, висушити серветкою і нарізати пластинами. Посолити, поперчити і збризнути соком лимона за смаком. Залишити на 5 хвилин. Нарізати цибулю і додати до грибів. Нарізати помідори і додати до грибів та цибулі. Заправити оливковою олією й акуратно перемішати. Кедрові горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, прикрасити салат.

Гарбузовий манник

Манник з гарбузом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Гарбуз – 2 ск.

Кефір – 250 мл

Цукор – 0,5 ск. в пиріг, 0,5 ск. для сиропу

Крупа манна – 1,5 ск.

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Кокосова стружка

Спосіб приготування:

Натерти гарбуз на дрібній тертці, знадобиться дві склянки. Розігріти духовку до 180 градусів. З'єднати гарбуз, цукор, манку, розпушувач, кефір і лимонну цедру (за смаком). Добре перемешати і викласти у форму, змащену олією. Для сиропу змішати воду і цукор, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити 3 хвилини. Щойно пиріг буде готовий, просочити його сиропом і прикрасити кокосовою стружкою.

Також до сніданку можна приготувати овочевий салат з сиром, сендвіч з лососем і яблучно-горіхові оладки – всі ці рецепти знайдете тут.