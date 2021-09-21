Яєчня фламенко, салат з помідорами та печерицями та гарбузовий манник – 3 ідеї для сніданку

Цей набір для сніданку має сподобається всім, хто любить їсти вранці ситно. Тобто щоб було щось на гаряче, салат з овочів і десерт. Останній, до речі, гарбузовий манник, можна взяти з собою на роботу. Яєчня фламенко – це іспанський винахід. У класичному рецепті є чорізо, та її цілком гідно замінить шинка чи ковбаса. Помідори краще брати свіжі, але можна й консервовані у власному соку. Для манника потрібен буде кефір.
Яєчня фламенко
Інгредієнти:
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- Картопля – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Болгарський перець, перець чилі – по половині
- Помідори – 2-3 шт.
- Шинка або чорізо – 5-6 скибочок
- Яйця – 2 шт.
- Жменя зеленого горошку
- Копчена паприка – 1/2 ч. л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Розчавити ножем 2 зубчики часнику й обсмажити в оливковій олії. Потім прибрати часник.
- У цій олії підрум'янити чорізо або шинку, дістати і відкласти на тарілку.
- Картоплю нарізати кубиками й обсмажити до золотистої скоринки, відкласти до шинки.
- Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити до прозорості. Додати нарізаний кубиками перець і чилі, нарізаний кільцями. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Додати картоплю і часник, тушкувати 5 хвилин. Потім додати нарізані помідори, готувати 5-7 хвилин.
- Збити яйця, посолити, поперчити і залити даною сумішшю овочі.
- Запікати 7-10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
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Салат з помідорами та свіжими печерицями
Інгредієнти:
- Печериці свіжі – 5 шт.
- Помідори – 1 шт.
- Цибуля червона – половина
- Кедрові горіхи – жменя
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Печериці добре промити, висушити серветкою і нарізати пластинами. Посолити, поперчити і збризнути соком лимона за смаком. Залишити на 5 хвилин.
- Нарізати цибулю і додати до грибів. Нарізати помідори і додати до грибів та цибулі.
- Заправити оливковою олією й акуратно перемішати.
- Кедрові горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, прикрасити салат.
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Гарбузовий манник
Інгредієнти:
- Гарбуз – 2 ск.
- Кефір – 250 мл
- Цукор – 0,5 ск. в пиріг, 0,5 ск. для сиропу
- Крупа манна – 1,5 ск.
- Розпушувач – 1,5 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Кокосова стружка
Спосіб приготування:
- Натерти гарбуз на дрібній тертці, знадобиться дві склянки. Розігріти духовку до 180 градусів.
- З'єднати гарбуз, цукор, манку, розпушувач, кефір і лимонну цедру (за смаком). Добре перемешати і викласти у форму, змащену олією.
- Для сиропу змішати воду і цукор, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити 3 хвилини.
- Щойно пиріг буде готовий, просочити його сиропом і прикрасити кокосовою стружкою.
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