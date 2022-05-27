Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Сніданок для дітей

Обід за 30 хвилин

Десерт без випічки

Суп із кропивою

Ліниві пельмені

Легкі салати
СЬОГОДНІ Їжа

Яєчні кекси з цукіні – найсмачніший рецепт сніданку з Греції

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо цукіні немає, використовуйте кабачки, попередньо віджавши їх від зайвої рідини. Рецепт підійде для тих, хто дотримується правильного харчування
Яєчні кекси з цукіні з Греції
Яєчні кекси з цукіні з Греції

Грецькі сніданки дуже схожі на те, що їмо вранці ми. Наприклад, дуже смачно використовують там підсохлий хліб, щоб отримати ніжний пудинг.

Щодо кабачків та цукіні, то це ходові овочі в грецькій кухні, які поступаються хіба що баклажанам.

Реклама

У цьому рецепті немає борошна, тісто для мафінів або кексів замішується на молоці. Використовується традиційна фета, але можна брати будь-який сир. Ці мафіни знайшли на сайті, присвяченому грецькій їжі, miakouppa.com.

Яєчні кекси з цукіні

Яєчні кекси з цукіні
Яєчні кекси з цукіні

Інгредієнти:

Реклама
  • 6 великих яєць;
  • 80 мл молока;
  • ½ ч. л. розпушувача;
  • сіль, перець, орегано, свіжий базилік;
  • 140 г натертих цукіні;
  • 40 г подрібненої фети або іншого сиру;
  • 1 ст. л. нарізаної зеленої цибулі.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Підготуйте форму для мафінів, добре змастивши її олією.
  2. Добре збийте яйця, доки вони не стануть світлими та пінистими. Додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте.
  3. Рівномірно розподіліть суміш по формах. Випікайте 25-30 хвилин.

І ще один рецепт дієтичних мафінів з кисломолочним сиром та родзинками знайдете в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з фаршу
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашнє мигдальне молоко
Хакнути
Секрети грузинської кухні
Курча табака
Готувати
Чекали сезон окрошки?
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити каву у раціоні?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Хакнути
Секрети свіжості
Як зберігати лимони?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти