Яєчні кекси з цукіні – найсмачніший рецепт сніданку з Греції

Якщо цукіні немає, використовуйте кабачки, попередньо віджавши їх від зайвої рідини. Рецепт підійде для тих, хто дотримується правильного харчування

Яєчні кекси з цукіні з Греції

Грецькі сніданки дуже схожі на те, що їмо вранці ми. Наприклад, дуже смачно використовують там підсохлий хліб, щоб отримати ніжний пудинг.

Щодо кабачків та цукіні, то це ходові овочі в грецькій кухні, які поступаються хіба що баклажанам.

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У цьому рецепті немає борошна, тісто для мафінів або кексів замішується на молоці. Використовується традиційна фета, але можна брати будь-який сир. Ці мафіни знайшли на сайті, присвяченому грецькій їжі, miakouppa.com.

Яєчні кекси з цукіні

Яєчні кекси з цукіні

Інгредієнти:

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6 великих яєць;

80 мл молока;

½ ч. л. розпушувача;

сіль, перець, орегано, свіжий базилік;

140 г натертих цукіні;

40 г подрібненої фети або іншого сиру;

1 ст. л. нарізаної зеленої цибулі.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Підготуйте форму для мафінів, добре змастивши її олією. Добре збийте яйця, доки вони не стануть світлими та пінистими. Додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Рівномірно розподіліть суміш по формах. Випікайте 25-30 хвилин.

І ще один рецепт дієтичних мафінів з кисломолочним сиром та родзинками знайдете в цьому матеріялі.