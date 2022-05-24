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Яєчні рулети з грибами та лавашем – чудовий сніданок, можна брати із собою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 травня, 07:01
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Автор цього сніданку пропонує взяти один помідор, кілька печериць і трохи тертого твердого сиру. Ці рулетики зручно брати із собою, загорнувши у фольгу
Яєчний рулет з лавашем та овочами - рецепт до сніданку
Яєчний рулет з лавашем та овочами - рецепт до сніданку

Цей сніданок дуже схожий на японський омлет тамагоякі. Але можна припустити, що рулетики ситніші. Справа в тому, що на яйця з овочами потрібно покласти лист лаваша, трохи придавити, а потім обсмажити з іншого боку.

Щойно все трохи охолоне, скрутіть у рулет. Помідори та гриби наріжте дуже тонко, поміж ними помістіть трохи тертого сиру.

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Рецепт зі сторінки recipes_by_emelyanenko.

Яєчні рулетики з грибами та лавашем

Яєчні рулетики з грибами та лавашем
Яєчні рулетики з грибами та лавашем

Інгредієнти:

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  • яйця – 4 шт.;
  • лаваш;
  • печериці – 2 шт.;
  • помідор – 1 шт.;
  • трохи твердого тертого сиру;
  • зелена цибуля, петрушка, вершкове масло.

Як приготувати:

  1. У миску розбити яйця. Додати сіль та перець, добре збити вінчиком. Тонко нарізати гриби та помідор. Цибулю дрібно нарізати.
  2. На розігріту сковороду відправити невеликий шматочок вершкового масла та щойно масло розтопиться залити збиті яйця. Одразу ж у сковороду відправити гриби, томати та сир. Зверху посипати зеленню, накрити листом лаваша та трохи придавити. Смажити одну хвилину.
  3. Перевернути та смажити з іншого боку приблизно дві хвилини. Згорнути у рулет.

Якщо любите корисні солодкі перекушування, спробуйте рулет із лаваша, сиру та ягід.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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