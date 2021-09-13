Яєчний рулет на сніданок – рецепти з грибами, сиром, зеленою цибулею і морквою

Для цих рулетів підійде будь-яка начинка. Головне, щоб вона не була занадто рідкою, щоб добре триматися всередині. Рулети добрі не тільки до сніданку, їх можна брати із собою на роботу або до школи