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Яєчний рулет на сніданок – рецепти з грибами, сиром, зеленою цибулею і морквою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
13 вересня, 07:01
В закладинки
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Для цих рулетів підійде будь-яка начинка. Головне, щоб вона не була занадто рідкою, щоб добре триматися всередині. Рулети добрі не тільки до сніданку, їх можна брати із собою на роботу або до школи
Яєчні рулети - рецепти для сніданку
Яєчні рулети - рецепти для сніданку

Навіть найповітряніша та найніжніша яєчня може набриднути або принаймні вам захочеться дещо її урізноманітнити. Яєчні рулети ситніші безумовно, ви вибираєте начинку на свій смак. Це може бути м'ясо, риба, сир, овочі. Приготуйте їх побільше, так ви зможете не тільки поснідати, а й взяти їх на перекус.

Яєчні рулети з морквою і зеленою цибулею

Яєчні рулети з морквою і зеленою цибулею
Яєчні рулети з морквою і зеленою цибулею / Фото: instagram.com/kaz_market.kz/

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Інгредієнти

  • 4 яйця;
  • 1 морква;
  • 2 ст. л. вода;
  • зелена цибуля, сіль, перець, сметана – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Моркву натерти на середній тертці й обсмажити на олії до м'якості.
  2. Яйця збити із сіллю і водою, додати моркву і подрібнену зелену цибулю, добре перемішати.
  3. Обсмажити з двох боків, отримані млинці згорнути в рулети і нарізати порційно.

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Яєчні рулети із сиром

Яєчні рулети з сиром
Яєчні рулети з сиром / Фото: instagram.com/divolga_foodstories/

Інгредієнти

  • 2-3 яйця;
  • 2 ст. л. сиру;
  • 1/4 перцю солодкого;
  • зубчик часнику;
  • по 2 ч. л. сметани, грецького йогурту;
  • сіль, перець, свіжий кріп – за смаком.

Спосіб приготування

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  1. Яйця збити із сіллю до однорідності. Випекти млинець на розігрітій сковороді, трохи змащеній олією (смажити з одного боку).
  2. Для начинки перець нарізати меленьким кубиком. Сир розім'яти виделкою, додати подрібнений кріп, перець, сметану. За бажання додати часник, пропущений через прес. Посолити, перемішати.
  3. На один край млинця викласти начинку і згорнути в рулет. Порізати на шматочки.

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Яєчний рулет з грибами

Яєчний рулет з грибами
Яєчний рулет з грибами / Фото: instagram.com/person_pitanie/

Інгредієнти

  • 5 курячих яєць;
  • 200 г печериць;
  • сушений часник, перець, сіль і зелень – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати гриби і обсмажити на невеликій кількості олії, додати сіль і спеції за смаком. Перекласти в окрему миску.
  2. У глибоку миску вбити яйця, додати сіль, спеції і дрібно нарізану зелень. Ретельно перемішати.
  3. У розігріту сковороду, попередньо змащену олією, влити третю частину яєчної суміші (щоб поверхня сковороди була повністю покрита).
  4. За одну-дві хвилини по центру викласти гриби і, коли яєчна суміш буде легко відходити від сковороди, за допомогою лопатки скрутити рулет (у сковороді).
  5. Відсунути рулет на край сковороди і по центру влити третю частину яєчної суміші. Потім повторно скрутити рулет. І так, доки яєчна суміш не закінчиться.
  6. Подавати зі сметаною.

Тут зібрані кращі рецепти, де використовуються яйця.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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