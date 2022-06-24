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Японські динні булочки з аніме – зверху, як печиво, всередині пишні (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 червня, 11:46
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Динні, бо багатьом нагадують нарізаний фрукт. Потрібні два види тіста. Одне пісочне, воно для скоринки, інше дріжджове – для м'якушу
Рецепт японських динних булочок з аніме
Рецепт японських динних булочок з аніме

Культура хліба та різної випічки в Японії настільки розвинена зараз, що важко уявити – якихось неповних сто років тому в цій країні практично нічого не випікали.

Свого часу всі ганялися за рецептом екстраповітряного хліба шокупан, його обов'язково варто спекти. А от динні булочки мають бути добре знайомі шанувальникам аніме. У Японії вони з'явилися в 1930-их і отримали назву мелонпан від англійського melon.

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Особливості японської динної булочки – це подвійна структура. Усередині здобний пишний м'якуш, який покриває хрустке пісочне тісто. Та й характерні надрізи у вигляді решітки.

Рецепт зі сторінки tut_vkusno_i_sytno.

Японські динні булочки

Японські динні булочки
Японські динні булочки

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Інгредієнти на 6 шт.:

  • 200 г борошна;
  • 20 г цукру;
  • дрібка солі;
  • 10 г свіжих дріжджів або 4 г сухих дріжджів;
  • 100 мл теплої води;
  • 1 маленьке яйце;
  • 20 г м'якого вершкового масла.

Для пісочного тіста:

  • по 40 г цукру, вершкового масла;
  • 1 велике яйце;
  • 120 г борошна;
  • 1,5 г розпушувача.

Як приготувати:

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  1. Усі інгредієнти для пісочного тіста поєднати, замісити тісто.
  2. Розділити на шість частин, сформувати кульки. Накрити плівкою і прибрати в холодильник на одну годину.
  3. Розчинити свіжі дріжджі у теплій воді.
  4. Змішати борошно, цукор, сіль, яйце, розтоплене вершкове масло та опару. Замісити гладке тісто. Залишити для підйому на 30 хвилин.
  5. Розділити на 6 рівних частин, сформувати кульки діаметром 6 см.
  6. Розкачати кожну кульку пісочного тіста між двома листками плівки в коло приблизно 11 см. Накрити кожну кульку з дріжджового тіста й огорнути.
  7. Посипати цукром за бажанням.
  8. Зробити надрізи ножем. Накрити плівкою та залишити на 30 хвилин.
  9. Випікати в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.

Рецепт японського чизкейку, схожого на хмару, читайте у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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