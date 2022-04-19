Яскраво-жовті яйця на Великдень – як правильно пофарбувати їх куркумою

Кольори та відтінки великодніх яєць залежать від наших уподобань. Зараз дуже поширене їхнє оформлення в патріотичних кольорах, для них теж потрібна куркума.
Цей натуральний барвник надасть яйцям красивого жовтого кольору, відтінки ви регулюйте самі.
Що більше куркуми буде у воді, то жовтішими будуть яйця. Насиченим стане колір, якщо потримати яйця після варіння трохи довше у воді, але вони можуть погано чиститися.
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Щоб отримати мармурове забарвлення яєць, у воду з барвником потрібно додавати трохи олії. Подробиці читайте тут.
Як пофарбувати яйця куркумою
Для початку яйця потрібно добре вимити содою або за допомогою щіточки.
Викладіть їх у каструлю і залийте водою. Вона має повністю покрити яйця. Тепер яйця треба дістати.
Розчініть куркуму у воді та ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
Додайте у воду з куркумою по дві столові ложки оцту та солі.
Поставте каструлю на вогонь. Коли вода закипить, зменшіть вогонь та варіть яйця 10 хвилин.
Тепер яйця потрібно викласти в холодну воду, а коли охолонуть, протріть їх серветкою.
А докладніше про цей спосіб фарбування яєць дивіться у відео.