Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Сирна паска

Швидка закуска

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Десерт на сковороді

Домашній паштет
СЬОГОДНІ Їжа

Яскраво-жовті яйця на Великдень – як правильно пофарбувати їх куркумою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 10:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Звертайте увагу на каструлю, в який фарбуватимете яйця, краще, якщо вона буде з іржостійкої сталі
Як легко пофарбувати яйця куркумою
Як легко пофарбувати яйця куркумою / Фото: Инстаграм

Кольори та відтінки великодніх яєць залежать від наших уподобань. Зараз дуже поширене їхнє оформлення в патріотичних кольорах, для них теж потрібна куркума.

Цей натуральний барвник надасть яйцям красивого жовтого кольору, відтінки ви регулюйте самі.

Реклама

Що більше куркуми буде у воді, то жовтішими будуть яйця. Насиченим стане колір, якщо потримати яйця після варіння трохи довше у воді, але вони можуть погано чиститися.

Щоб отримати мармурове забарвлення яєць, у воду з барвником потрібно додавати трохи олії. Подробиці читайте тут.

Як пофарбувати яйця куркумою

Яскравість кольору залежить від кількості куркуми
Яскравість кольору залежить від кількості куркуми

Реклама

Для початку яйця потрібно добре вимити содою або за допомогою щіточки.

Викладіть їх у каструлю і залийте водою. Вона має повністю покрити яйця. Тепер яйця треба дістати.

Розчініть куркуму у воді та ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.

Реклама

Додайте у воду з куркумою по дві столові ложки оцту та солі.

Поставте каструлю на вогонь. Коли вода закипить, зменшіть вогонь та варіть яйця 10 хвилин.

Тепер яйця потрібно викласти в холодну воду, а коли охолонуть, протріть їх серветкою.

А докладніше про цей спосіб фарбування яєць дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Stay with Ukraine
Патріотичні яйця на Великдень
Фарбувати
Секрети свіжості
Як зберігати хліб?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Easter holiday
Що має бути на столі на Великдень
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашня сметана
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти