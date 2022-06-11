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Яворівський пиріг з картоплею та гречкою – рецепт української кухні (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 червня, 13:24
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Форма для пирога непринципова. Він може бути квадратним або круглим, відкритим або закритим. Подається до борщу, кислого молока, грибної мочанки
Як приготувати яворівський пиріг
Як приготувати яворівський пиріг

Отже, гречка в українській кухні використовувалась дуже активно. І не тільки вона, обов'язково спробуйте вареники на гречаному борошні із сирною начинкою.

Для яворівського пирога, рецепту якого кілька сотень років, потрібна варена крупа та картопляне пюре. До них додається обсмажена цибуля.

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Що більше буде пасерованої цибулі, то соковитішою буде начинка.

Не потрібно утрамбовувати начинку занадто щільно, вона має дихати. Так радить фудблогерка Лілія Цвіт.

Яворівський пиріг

Яворівський пиріг
Яворівський пиріг

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Опара:

  • борошно – 100 г;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • дріжджі сухі – 1 ч. л., пресовані – 10 г;
  • вода – 200 мл.
  • олія – 2 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • борошно – 300 г.

Для начинки:

  • картопля – 6-8 шт.;
  • гречка сира – 0,5 ск.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Борошно (100 г) з'єднати із сіллю, дріжджами. Додати теплу воду. Пресовані дріжджі слід розвести у воді, потім додавати борошно.
  2. Накрити та залишити на 30 хвилин.
  3. Додати сіль та решту борошна. Замісити ніжне тісто, воно липнутиме до рук. Накрити та залишити в теплі на одну годину.
  4. Картопляне пюре з'єднати з вареною гречкою, додати обсмажену цибулю та спеції за смаком. Перемішати.
  5. Тісто обім'яти, розділити на дві різні частини та розкачати на припиленій поверхні.
  6. Більшу частину викласти в застелену форму, формуючи борти. Викласти начинку. Накрити другою частиною, скріплюючи краї. Зробити проколи виделкою по периметру. Накрити та залишити в теплі на 15-20 хвилин.
  7. Змастити жовтком і випікати в розігрітій до 175 градусів духовці 45 хвилин.

Деталі формування пирога дивіться у відео від авторки рецепта.

Тут знайдете рецепт капустняку зі свіжою капустою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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