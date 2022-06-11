Яворівський пиріг з картоплею та гречкою – рецепт української кухні (відео)

Форма для пирога непринципова. Він може бути квадратним або круглим, відкритим або закритим. Подається до борщу, кислого молока, грибної мочанки

Як приготувати яворівський пиріг

Отже, гречка в українській кухні використовувалась дуже активно. І не тільки вона, обов'язково спробуйте вареники на гречаному борошні із сирною начинкою.

Для яворівського пирога, рецепту якого кілька сотень років, потрібна варена крупа та картопляне пюре. До них додається обсмажена цибуля.

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Що більше буде пасерованої цибулі, то соковитішою буде начинка.

Не потрібно утрамбовувати начинку занадто щільно, вона має дихати. Так радить фудблогерка Лілія Цвіт.

Яворівський пиріг

Яворівський пиріг

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Опара:

борошно – 100 г;

цукор – 1 ст. л.;

дріжджі сухі – 1 ч. л., пресовані – 10 г;

вода – 200 мл.

олія – 2 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

борошно – 300 г.

Для начинки:

картопля – 6-8 шт.;

гречка сира – 0,5 ск.;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Борошно (100 г) з'єднати із сіллю, дріжджами. Додати теплу воду. Пресовані дріжджі слід розвести у воді, потім додавати борошно. Накрити та залишити на 30 хвилин. Додати сіль та решту борошна. Замісити ніжне тісто, воно липнутиме до рук. Накрити та залишити в теплі на одну годину. Картопляне пюре з'єднати з вареною гречкою, додати обсмажену цибулю та спеції за смаком. Перемішати. Тісто обім'яти, розділити на дві різні частини та розкачати на припиленій поверхні. Більшу частину викласти в застелену форму, формуючи борти. Викласти начинку. Накрити другою частиною, скріплюючи краї. Зробити проколи виделкою по периметру. Накрити та залишити в теплі на 15-20 хвилин. Змастити жовтком і випікати в розігрітій до 175 градусів духовці 45 хвилин.

Деталі формування пирога дивіться у відео від авторки рецепта.

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