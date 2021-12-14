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Яйця по-панагюрськи – ситний сніданок та обід в одному

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 грудня, 07:01
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Це болгарська яєчня, яка подається з великою кількістю м'якого сиру, натурального йогурту та поливається часниковим соусом на основі вершкового масла
Яйця по-панагюрськи
Яйця по-панагюрськи / Фото: instagram.com/gustobysanhita

Яєчня названа на честь маленького болгарського містечка Панагюриште.

Існує версія, що місцеві навчилися її готувати багато сотень років тому. А надихнулися османським рецептом яєчні чилбир.

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Страва справді ситна, адже подається з великою кількістю йогурту та м'якого сиру, у нашому випадку фетою або бринзою.

Наприкінці яєчня поливається красивим золотавим соусом із вершкового масла з додаванням копченої паприки.

Рецепт взятий у kitchen.727go.com.

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Яйця по-панагюрськи

Інгредієнти:

  • яйця – 8 шт.;
  • йогурт – 400 мл;
  • фета або бринза – 350 г;
  • вершкове масло – 5 ст. л.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • оцет – 1-2 ст. л.;
  • вода – 1,5 л;
  • паприка або мелений червоний перець – 1-2 ч. л.;
  • сіль;
  • петрушка.

Як приготувати:

  1. У широку каструлю налити воду і довести до кипіння. Додати оцет та сіль за смаком.
  2. У невелику миску акуратно розбити яйце, не пошкодивши жовток. За допомогою ложки закрутити окріп вирвою і акуратно вилити в центр отриманої вирви яйце, допомагаючи столовою ложкою.
  3. Варити яйце на повільному вогні три-чотири хвилини, а потім витягнути за допомогою шумівки з води та перекласти. Так зварити інші яйця.
  4. Часник натерти на дрібній тертці та перемішати з йогуртом. Додати щіпку солі.
  5. Сир наламати, подрібнити, залити йогуртовою сумішшю та перемішати. У кожну тарілку розкласти по два-три яйця, а навколо них – йогуртовий соус.
  6. У сотейник налити олію поставити на повільний вогонь. Додати вершкове масло, паприку і готувати кілька секунд.
  7. Цим соусом полити яйця, прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
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