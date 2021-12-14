Яйця по-панагюрськи – ситний сніданок та обід в одному

Яйця по-панагюрськи / Фото: instagram.com/gustobysanhita
Яєчня названа на честь маленького болгарського містечка Панагюриште.
Існує версія, що місцеві навчилися її готувати багато сотень років тому. А надихнулися османським рецептом яєчні чилбир.
Страва справді ситна, адже подається з великою кількістю йогурту та м'якого сиру, у нашому випадку фетою або бринзою.
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Наприкінці яєчня поливається красивим золотавим соусом із вершкового масла з додаванням копченої паприки.
Рецепт взятий у kitchen.727go.com.
Яйця по-панагюрськи
Інгредієнти:
- яйця – 8 шт.;
- йогурт – 400 мл;
- фета або бринза – 350 г;
- вершкове масло – 5 ст. л.;
- олія – 3 ст. л.;
- часник – 2-3 зуб.;
- оцет – 1-2 ст. л.;
- вода – 1,5 л;
- паприка або мелений червоний перець – 1-2 ч. л.;
- сіль;
- петрушка.
Як приготувати:
- У широку каструлю налити воду і довести до кипіння. Додати оцет та сіль за смаком.
- У невелику миску акуратно розбити яйце, не пошкодивши жовток. За допомогою ложки закрутити окріп вирвою і акуратно вилити в центр отриманої вирви яйце, допомагаючи столовою ложкою.
- Варити яйце на повільному вогні три-чотири хвилини, а потім витягнути за допомогою шумівки з води та перекласти. Так зварити інші яйця.
- Часник натерти на дрібній тертці та перемішати з йогуртом. Додати щіпку солі.
- Сир наламати, подрібнити, залити йогуртовою сумішшю та перемішати. У кожну тарілку розкласти по два-три яйця, а навколо них – йогуртовий соус.
- У сотейник налити олію поставити на повільний вогонь. Додати вершкове масло, паприку і готувати кілька секунд.
- Цим соусом полити яйця, прикрасити зеленню.