Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни

Сезон лимонаду

Десерт за 30 хвилин

Українська кухня

Сирники з полуницею

Суп з галушками

Крокети без картоплі
СЬОГОДНІ Їжа

Яйця, запечені з цукіні – рецепт простого та красивого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 07:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Яйця можна трохи збити виделкою або залити інші інгредієнти. Якщо є трохи сиру, натріть і додайте до яєчної маси
Яйця, запечені з цукіні на сніданок
Яйця, запечені з цукіні на сніданок

Яйця бувають розбитими", так їх готують в Іспанії, або запеченими, як для цього сніданку.

Запечені – це означає, що вони з'єднаються з іншими інгредієнтами і готуватимуться в духовці не довше 20 хвилин.

Реклама

Для красивого жовтка на верхівці їх потрібно розбити зверху цукіні. Для однорідної текстури збийте яйця зі спеціями. Замість цукіні можуть бути кабачки, помідори та інші овочі.

Рецепт зі сторінки tvoykulinar.

Яйця, запечені з цукіні

Яйця, запечені з цукіні
Яйця, запечені з цукіні

Реклама

Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 80 г цукіні;
  • половина помідора;
  • 40 г сиру;
  • базилік, сіль та перець;
  • вершкове масло для змащування.

Як приготувати:

  1. Яйця розбити в миску, додати терті кабачки, тертий сир, базилік. Добре перемішати. Приправити сіллю.
  2. Перекласти у форму, змащену маслом. Додати помідори, приправити перцем.
  3. Запікати за температури 180 градусів 20 хвилин.

Рецепти трьох красивих тостів у яйці зібрані у цьому матеріялі.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Контроль якості
Як перевірити червону рибу?
Хакнути
Секрети грецької кухні
Яєчня страпацада
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з полуниці
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити цукор у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати ківі?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня пахлава
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти