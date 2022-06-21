Яйця, запечені з цукіні – рецепт простого та красивого сніданку

Яйця можна трохи збити виделкою або залити інші інгредієнти. Якщо є трохи сиру, натріть і додайте до яєчної маси

Яйця, запечені з цукіні на сніданок

Яйця бувають розбитими", так їх готують в Іспанії, або запеченими, як для цього сніданку.

Запечені – це означає, що вони з'єднаються з іншими інгредієнтами і готуватимуться в духовці не довше 20 хвилин.

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Для красивого жовтка на верхівці їх потрібно розбити зверху цукіні. Для однорідної текстури збийте яйця зі спеціями. Замість цукіні можуть бути кабачки, помідори та інші овочі.

Рецепт зі сторінки tvoykulinar.

Яйця, запечені з цукіні

Яйця, запечені з цукіні

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Інгредієнти:

4 яйця;

80 г цукіні;

половина помідора;

40 г сиру;

базилік, сіль та перець;

вершкове масло для змащування.

Як приготувати:

Яйця розбити в миску, додати терті кабачки, тертий сир, базилік. Добре перемішати. Приправити сіллю. Перекласти у форму, змащену маслом. Додати помідори, приправити перцем. Запікати за температури 180 градусів 20 хвилин.

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