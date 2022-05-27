Навіщо до м'яса додають колу та рецепти з нею для свинини та крилець

Забігаючи наперед, колу додають не лише до м'яса, у США, от уже 70 років існує торт, куди потрібна ця газована вода.
У Китаї з колою активно готують курячі крильця, там їх люблять. А кулінари інших країн стверджують, що трохи цього напою в маринаді – і ви отримаєте максимально ніжне м'ясо.
Зазвичай радять так: нарізають і кладуть в колу на 5-7 хвилин, потім обсушують на серветках та відправляють на сковороду або гриль.
Окрім коли, для крил за рецептом СМАЧНІШЕ ЗА ВСІХ потрібен соєвий соус. Ребра від каналу Max Hripkovспочатку варяться в колі з водою, потім намащуються соусом та запікаються 10-15 хвилин.
Курячі крильця в колі по-китайськи
Інгредієнти:
- крила – 1 кг;
- кола – 0,33 мл;
- сіль, перець, кунжут;
- соєвий соус – 100 мл.
Як приготувати:
- Крила помити, залити соєвим соусом. Посолити, поперчити та залишити на 20 хвилин.
- Викласти в розігріту олію і обсмажити з усіх боків 7 хвилин.
- Влити колу, тушкувати 10 хвилин. При подачі прикрасити кунжутом.
І ще три різні рецепти курячих крилець зібрані в цьому матеріялі.
Свинячі ребра в колі
Інгредієнти для бульйону:
- ребра – 1,5 кг;
- дві цибулини;
- часник – 5 зуб.;
- лаврове листя – 2 шт.;
- сіль, перець;
- кола, вода – по 1 л.
Для соусу:
- часник – 2 зуб.;
- цибулина;
- сіль, перець;
- вершкове масло – 100 г;
- томатний соус, кола – по 200 мл;
- коричневий цукор – 25 г;
- солодкий соус чилі – 1 ст. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л. (за бажанням).
Як приготувати:
- Скласти всі інгредієнти для бульйону в каструлю, залити колою. Додати сіль та перець. Щоби покрити ребра, додати води. Варити 1,5 години мінімум.
- Для соусу дрібно нарізати цибулю. Обсмажити на вершковому маслі. Додати пропущений через часник.
- Влити томатний соус, колу, всипати цукор. Уварити 20 хвилин до густої консистенції. Посолити, поперчити. Наприкінці додати соус чилі.
- Дістати ребра, викласти на застелене деко та змастити соусом.
- Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці 10-15 хвилин.
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