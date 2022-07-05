Заготівля помідорів на зиму – 4 способи заморозки (фото)

Як би ми не заготовляли помідори, у банках з мінімальною кількістю солі або заморожували, вони будуть доречні завжди.
Заморожені кільцями помідори використовують для піци та запіканок, нарізані дольками або навпіл – у салатах.
Правда, не варто очікувати, що в салатах розморожені помідори збережуть свою текстуру. Швидше, будуть набагато м'якшими, ніж зазвичай.
Способи заморожування помідорів та пасти знайшли на сторінці moja_kulinarnaja_kniga.
Як смачно заморозити помідори на зиму
Перший спосіб. Помідори ошпарити, зняти шкірку Тепер їх потрібно дрібно нарізати, обережно викласти брусочком і загорнути в харчову плівку.
Такі заготівлі найзручніші для приготування різних страв.
Другий спосіб. Він для чері. Помийте їх і розкладіть на рівну поверхню на відстані один від одного. Коли вони заморозяться, можна перекласти в контейнер.
Підійдуть для овочевих запіканок, можна розрізати навпіл, розморозити та використовувати в салатах.
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Третій спосіб. Помідори слід перетерти на терці. Шкірка не потрібна. Заморозьте сік з м'якоттю будь-якими зручними порціями.
Це можуть бути пакети або формочки для льоду. Декілька таких "пігулок" можна додати в засмажку для борщу, харчо або соуси.
Четвертий спосіб. Це заморожування томатної пасти. Помідори потрібно перекрутити, попередньо знявши шкірку. Спеції та зелень додаються за смаком.
Таку заготівлю також можна заморозити у формах для льоду. Підійде для борщу та солянки, для соусів до макаронів та рису.
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