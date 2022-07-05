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Заготівля помідорів на зиму – 4 способи заморозки (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 липня, 10:44
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Для цього потрібні тверді помідори будь-якого сорту. Чері радять заморозити цілими або розрізати навпіл
Як смачно заморозити помідори на зиму
Як смачно заморозити помідори на зиму / Фото: Колаж: Сьогодні, ,

Як би ми не заготовляли помідори, у банках з мінімальною кількістю солі або заморожували, вони будуть доречні завжди.

Заморожені кільцями помідори використовують для піци та запіканок, нарізані дольками або навпіл – у салатах.

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Правда, не варто очікувати, що в салатах розморожені помідори збережуть свою текстуру. Швидше, будуть набагато м'якшими, ніж зазвичай.

Способи заморожування помідорів та пасти знайшли на сторінці moja_kulinarnaja_kniga.

Як смачно заморозити помідори на зиму

Смачними виходять заморожені помідори, нарізані дрібним кубиком
Смачними виходять заморожені помідори, нарізані дрібним кубиком

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Перший спосіб. Помідори ошпарити, зняти шкірку Тепер їх потрібно дрібно нарізати, обережно викласти брусочком і загорнути в харчову плівку.

Такі заготівлі найзручніші для приготування різних страв.

Другий спосіб. Він для чері. Помийте їх і розкладіть на рівну поверхню на відстані один від одного. Коли вони заморозяться, можна перекласти в контейнер.

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Чері заморожуються цілими
Чері заморожуються цілими

Підійдуть для овочевих запіканок, можна розрізати навпіл, розморозити та використовувати в салатах.

Тут знайдете три цікаві способи заготівель із зелені.

Третій спосіб. Помідори слід перетерти на терці. Шкірка не потрібна. Заморозьте сік з м'якоттю будь-якими зручними порціями.

Заморожена м'якоть помідорів підійде для перших страв
Заморожена м'якоть помідорів підійде для перших страв

Це можуть бути пакети або формочки для льоду. Декілька таких "пігулок" можна додати в засмажку для борщу, харчо або соуси.

Четвертий спосіб. Це заморожування томатної пасти. Помідори потрібно перекрутити, попередньо знявши шкірку. Спеції та зелень додаються за смаком.

Для замороженої томатної пасти у помідорів треба зняти шкірку
Для замороженої томатної пасти у помідорів треба зняти шкірку

Таку заготівлю також можна заморозити у формах для льоду. Підійде для борщу та солянки, для соусів до макаронів та рису.

Рецепт цікавої консервації з кабачків "Кривава Мері" ми публікували в цьому матеріалі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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