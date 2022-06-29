Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
Саміт НАТО у Мадриді Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Робота під час війни Робота під час війни

Зелень на зиму

Як в школі

Ліниві пиріжки

Пиріг з полуницею

Напій з бузини

Пісне рагу
СЬОГОДНІ Їжа

Заготівлі зі смородини на зиму – прості рецепти варення, желе та компоту (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 09:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потрібна і червона, і чорна смородина. У компот можна брати різну ягоду. Смородина кислувата, тому цукру потрібно трохи більше, ніж для інших заготівель
Рецепти заготівель зі смородини на зиму
Рецепти заготівель зі смородини на зиму

Варення зі смородини, може, й не таке популярне, як полуничне, але смачне точно. Тобто декілька баночок та компот, зокрема на зиму, не завадять. Тим паче ціна цієї ягоди не надто висока.

Автор швидкого варення з чорної смородини – Богдан Волинський – пропонує зробити одну порцію, щоб зрозуміти, чи підходить вам така кількість цукру.

Реклама

Желе з червоної смородини – редакційний рецепт, ягоди та цукру береться в пропорції 1:1.

У компот зі смородини від zakatki_zakrutki можна брати ягоду одного сорту, а можна зробити асорті.

Компот зі смородини

Компот зі смородини
Компот зі смородини

Реклама

Інгредієнти на 3-літрову банку:

  • червона смородина – ⅓ банки;
  • цукор – 1 склянка;
  • вода – 1,8 л.

Як приготувати:

  1. Ягоди перебрати, промити, покласти в чисту банку.
  2. В емальовану каструлю налити воду, засипати цукор, довести до кипіння і кип'ятити до розчинення цукру.
  3. Залити сироп у банку зі смородиною.
  4. Банку закатати, перевернути вгору дном і укутати ковдрою на 12 годин.

Компоти з черешні можна пити зараз, а можна заготовити на зиму. Як це зробити – читайте тут.

Реклама

Швидке варення з чорної смородини

Швидке варення з чорної смородини на зиму
Швидке варення з чорної смородини на зиму

Інгредієнти на одну порцію:

  • 1 склянка води;
  • 8 склянок цукру;
  • 6 склянок смородини.

Як приготувати:

  1. Вилити воду в каструлю, додати половину цукру (4 склянки), поставити на вогонь та довести до кипіння. Весь цукор має розчинитись.
  2. Висипати смородину, довести до кипіння та варити 12 хвилин.
  3. Додати цукор (4 склянки), довести до кипіння та варити 5 хвилин.
  4. Гаряче варення розлити в банки, дати охолонути, накрити кришкою і зберігати в прохолодному місці.

В Англії з чорної смородини готують напій кордіал, його рецепт тут.

Желе з червоної смородини на зиму

Желе з червоної смородини
Желе з червоної смородини

Інгредієнти:

  • ягода – 500 г;
  • цукор – близько 500 г.

Як приготувати:

  1. Ягоди промити, перебрати, добре просушити.
  2. Додати цукор і ретельно перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
  3. Коли з'явиться сік, перемішати ще раз і поставити каструлю на максимальний вогонь.
  4. Довести до кипіння та появи піни. Піну прибрати, варити 5 хвилин, зняти з вогню.
  5. Гарячу смородину протерти через сито.
  6. Протерте желе ще раз прогріти та перелити в стерилізовані банки.

Тут знайдете два вдалі рецепти варення із шовковиці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарний гороскоп
Який ти сік за знаком зодіаку?
Кавуновий
Кавуновий
Апельсиновий
Апельсиновий
Морквяний
Морквяний
Ананасовий
Ананасовий
1 /2
Дізнатися
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашній сорбет
Хакнути
Секрети грузинської кухні
Чашушулі з яловичиною
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з курячих стегон
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити майонез у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати полуницю?
Дізнатися

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти