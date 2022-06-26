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Заготівлі на зиму – рецепт кабачків "Кривава Мері" (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 червня, 16:13
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Кабачки можна нарізати кружальцями або брусками. У цьому рецепті використовуються свіжі помідори. Гострий перець та можливі інші спеції додавайте за смаком
Рецепт кабачків "Кривава Мері" на зиму
Рецепт кабачків "Кривава Мері" на зиму

У світі консервації існує безліч цікавих способів заготовити на зиму фрукти, овочі та зелень. Постарайтеся не пропустити рецепт пасти з кропу та засоленої зелені.

Консервовані кабачки – одна з улюблених заготівель. Їх можна подавати до каш і м'яса або їсти з хлібом. Галя Курпікова пропонує відварити їх у пюре зі свіжих помідорів. Варити їх потрібно буквально 25 хвилин, щоб овочі не розм'якли й тримали форму.

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Кабачки "Кривава Мері"

Кабачки "Кривава Мері"
Кабачки "Кривава Мері"

Інгредієнти на 1,5 кг:

  • кабачки;
  • помідори – 700 г;
  • часник – 1 голівка;
  • сіль – 1,5 ст. л.;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • олія – 100 мл;
  • перець – за смаком;
  • оцет 9% – 3 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Помідори порізати, подрібнити в блендері. Перелити в каструлю, додати сіль, цукор, олію, пропущений через прес часник.
  2. Довести соус до кипіння та додати нарізані кабачки. Варити під кришкою на мінімальному вогні 20-25 хвилин.
  3. Додати оцет і дати залишити кілька хвилин.
  4. Розкласти за стерилізованих банках. Перевернути кришкою вниз, вкрити рушником і залишити на добу.

Якими виходять кабачки – дивіться у ролику від авторки рецепта

Як зробити помідори у власному соку з мінімальною кількістю солі – читайте тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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