Заготівлі на зиму – рецепт кабачків "Кривава Мері" (відео)

Кабачки можна нарізати кружальцями або брусками. У цьому рецепті використовуються свіжі помідори. Гострий перець та можливі інші спеції додавайте за смаком

Рецепт кабачків "Кривава Мері" на зиму

У світі консервації існує безліч цікавих способів заготовити на зиму фрукти, овочі та зелень. Постарайтеся не пропустити рецепт пасти з кропу та засоленої зелені.

Консервовані кабачки – одна з улюблених заготівель. Їх можна подавати до каш і м'яса або їсти з хлібом. Галя Курпікова пропонує відварити їх у пюре зі свіжих помідорів. Варити їх потрібно буквально 25 хвилин, щоб овочі не розм'якли й тримали форму.

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Кабачки "Кривава Мері"

Кабачки "Кривава Мері"

Інгредієнти на 1,5 кг:

кабачки;

помідори – 700 г;

часник – 1 голівка;

сіль – 1,5 ст. л.;

цукор – 4 ст. л.;

олія – 100 мл;

перець – за смаком;

оцет 9% – 3 ст. л.

Як приготувати:

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Помідори порізати, подрібнити в блендері. Перелити в каструлю, додати сіль, цукор, олію, пропущений через прес часник. Довести соус до кипіння та додати нарізані кабачки. Варити під кришкою на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Додати оцет і дати залишити кілька хвилин. Розкласти за стерилізованих банках. Перевернути кришкою вниз, вкрити рушником і залишити на добу.

Якими виходять кабачки – дивіться у ролику від авторки рецепта

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