Закарпатська медова паска – старовинний рецепт української кухні

У тісто вмішуватимуться 50 грамів рідкого меду. Сухофрукти та можливі інші добавки беріть на свій смак

Закарпатська паска / Фото: pexels.com

Великдень у 2022 році випав на 24 квітня. Але вже час збирати найцікавіші рецепти святкових пасок.

Пропонуємо вам спробувати старовинний рецепт закарпатської кухні – паску з медом.

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У тісто додається столова ложка горілки, так випічка довго зберігатиме м'якість і не зачерствіє.

Прикрасити паски можна на свій смак, але правильно це робити різними візерунками з тіста.

Фублогерка Лілія Цвіт радить ретельно ховати сухофрукти та родзинки в тісто, щоб вони не пригоріли під час випікання.

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Закарпатська паска з медом

Закарпатська паска з медом / Фото: Лілія Цвіт

Інгредієнти для опари:

молоко – 1 л;

дріжджі – 100 г;

цукор – 2 ст. л. (від загальної кількості);

борошно – 10 ст. л. (від загальної кількості).

Для здоби:

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яйця – 5 шт.;

масло 82% – 300 г;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 300 г;

ванільний цукор – 2 п. по 16 г;

мед – 50 г;

горілка – 1 ст. л.;

борошно – 1 кг 900 г (+ – 100 г);

олія – 100 мл;

сухофрукти – 500 г.

Як зробити універсальне дріжджове тісто за 10 хвилин – читайте тут.

Як приготувати:

У тепле молоко додати дріжджі. Додати цукор і добре перемішати. Додати борошно та замісити рідке тісто. Накрити плівкою і залишити у теплому місці на 40 хвилин. Окремо з'єднати цукор, яйця, ванільний цукор, сіль. Додати топлене масло та рідкий мед. Перемішати міксером до однорідності. З'єднати опару із сумішшю, перемішати. Додати горілку. Просіяне борошно додати в три етапи. Замісити тісто. Вимісити руками 15-20 хвилин. Під час замішування додати олію. Тісто має вийти не густим, але не рватися. Тісто розкласти на дві частини, змастити олією, накрити плівкою. Залишити в теплому місці на годину. Перемішати тісто руками. Додати сухофрукти. Накрити тісто плівкою та залишити на 1,5 години. Ще раз обім'яти тісто і розкласти за формах, змащеними олією руками. Змастити верхівки жовтком, розведеним у питній воді. Жовток має трохи підсохнути. Розігріти духовку до 170 градусів. Маленькі паски випікати 40 хвилин, великі – близько однієї години.

Докладніше про ці паски дивіться у відео від авторки рецепта.