Закарпатська ратота – як приготувати ситний сніданок з бринзою та яйцями

Ще потрібно трохи сметани і зовсім трохи борошна. Ідеально, якщо буде пікниця – традиційна закарпатська домашня ковбаса. Будь-яка інша, свиняча, теж підійде

Закарпатська ратота / Фото: instagram.com/taukishev.dima/

Це той випадок, коли ви вже приготували і спробували кремлики і хочете продовжувати активне знайомство із закарпатською кухнею. Вона на це заслуговує.

Назвати ратоту омлетом і правильно, і ні. Це, швидше, другий сніданок чи навіть обід. Адже тут і свиняча домашня ковбаса з бринзою, і борошно, якщо потрібно отримати щільнішу текстуру.

Реклама

Рецепт зі сторінки delissimo.livejournal.com.

Закарпатська ратота

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Бринза – 50 г

Пікниця або будь-яка домашня ковбаса

Сіль, перець, паприка

І ще одну цікаву українську страву – шпундру – радимо приготувати. Для неї потрібні буряки та м'ясо.

Реклама

Як приготувати: