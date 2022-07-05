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Закарпатський погач замість хліба – готується на сковороді, без розпушувача (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 липня, 09:12
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Ще одна назва цих швидких коржів – ощипок. Замішуються на кефірі. Підходять як до перших страв, так і на десерт з варенням чи медом
Як приготувати закарпатський погач
Як приготувати закарпатський погач / Фото: Колаж: Сьогодні,

Погач або ощипок ще називають закарпатською паляницею. Замість розпушувача використовується сода, яка погаситься в кефірі.

Тісто розділіть на необхідну кількість частин, усе залежатиме від розміру сковороди.

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Рецепт знайшли у Закарпатська Господиня.

Закарпатський погач

Інгредієнти:

  • борошно – 600 г;
  • кефір або кисле молоко – 250 мл;
  • яйце;
  • цукор, сода, сіль – по 1 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Кефір з'єднати із сіллю, цукром та содою. Добре перемішати.
  2. Яйце збити до однорідності, додати до кефіру. Додати просіяне борошно та замісити тісто.
  3. Розділити на частини потрібного розміру, розкачати кожну завтовшки 2-3 см.
  4. Смажити на добре розігрітій сковороді під кришкою до готовності.

Яким виходить тісто для закарпатського погача – дивіться нижче.

У Марокко смажать коржики на манці з овочами, зазвичай, їх подають на сніданок.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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