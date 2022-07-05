Закарпатський погач замість хліба – готується на сковороді, без розпушувача (відео)

Як приготувати закарпатський погач / Фото: Колаж: Сьогодні,
Погач або ощипок ще називають закарпатською паляницею. Замість розпушувача використовується сода, яка погаситься в кефірі.
Тісто розділіть на необхідну кількість частин, усе залежатиме від розміру сковороди.
Рецепт знайшли у Закарпатська Господиня.
Закарпатський погач
Інгредієнти:
- борошно – 600 г;
- кефір або кисле молоко – 250 мл;
- яйце;
- цукор, сода, сіль – по 1 ч. л.
Як приготувати:
- Кефір з'єднати із сіллю, цукром та содою. Добре перемішати.
- Яйце збити до однорідності, додати до кефіру. Додати просіяне борошно та замісити тісто.
- Розділити на частини потрібного розміру, розкачати кожну завтовшки 2-3 см.
- Смажити на добре розігрітій сковороді під кришкою до готовності.
Яким виходить тісто для закарпатського погача – дивіться нижче.
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