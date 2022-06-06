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Закуска "Мізки ткача" з Франції – дуже смачна з хлібом або вареною картоплею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 червня, 17:42
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Потрібен вершковий сир або принамні пропущений через сито кисломолочний сир. Для потрібної консистенції можна додати трохи йогурту
Як приготувати французьку закуску "Мізки ткача"
Як приготувати французьку закуску "Мізки ткача"

Якщо відому яловичину по-бургундськи до Франції завезли з Бельгії, то "Мізки ткача" – це абсолютно місцева закуска, вигадана ліонськими ткачами шовку.

Як стверджується, вперше ця ніжна субстанція з вершковим смаком була згадана наприкінці 19-го століття.

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А в меню ресторанів "Мізки" потрапили 1934 року. Це такий собі симбіоз із закваски та молока, називається fromage blanc і дуже ніжний.

У рецепті від nathaliseverova використовується вершковий сир, за наявності натурального йогурту можна додати і його.

Ліонські ткачі їли закуску з хлібом, вареною або смаженою картоплею, можна спробувати зі свіжими овочами або шинкою.

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Закуска "Мізки ткача"

Закуска "Мізки ткача"
Закуска "Мізки ткача"

Інгредієнти:

  • 240 г м'якого вершкового сиру;
  • 1 невелика цибуля-шалот;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 шт. зеленої цибулі;
  • 1 гілочка петрушки;
  • 1 гілочка естрагону (опційно);
  • 1 ч. л винного оцту;
  • 1 ст. л оливкової олії;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Шалот, зелену частину цибулі та листя петрушки дрібно нарізати.
  2. Часник пропустити через прес, віджати сік.
  3. До сиру додати винний оцет, перемішати. Додати оливкову олію, сіль, перець, шалот, зелень, часниковий сік.
  4. Добре перемішати та прибрати в холодильник на 2 години.

Усі деталі соусу бешамель від французького шеф-кухаря дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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