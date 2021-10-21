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Закуска "Мумія" на Геловін – як запекти сир брі в листковому тісті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 жовтня, 10:31
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Листкове тісто можна приготувати за своїм улюбленим рецептом, а можна купити готове. Однією "Мумією" можна нагодувати кілька людей одразу. У якості декору – чері та оливки без кісточок
Сир брі в листковому тесті - рецепт закуски на Геловін
Сир брі в листковому тесті - рецепт закуски на Геловін / Фото: www.delish.com

Жодних труднощів у приготуванні страв на Геловін не має виникнути, головне – стилістика подачі їжі. Пригадуєте якогось страхітливого героя та оформлюєте за допомогою улюблених продуктів.

У нашому випадку – це сир брі та листкове тісто. Мордочка мумії складається з помідорів чері або копчених ковбасок і оливок без кісточок. Творці закуски пропонують пригощатися нею не тільки на Геловін, а й під час перегляду фільмів жахів.

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Закуска "Мумія" на Геловін

Інгредієнти:

  • тісто листкове, розморожене;
  • головка брі;
  • 1 велике яйце;
  • 1 ск. молока;
  • копчені ковбаски або чері;
  • маслини.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. На посипаній борошном робочій поверхні розгорніть листкове тісто і наріжте смужками завтовшки 2 см. Оберніть брі смужками, як мумію.
  2. Збийте яйце і молоко і змастіть тісто. Перекладіть брі на деко, застелене пергаментом.
  3. Випікайте, доки брі не прогріється, а тісто не стане темно-золотавим, 20 хвилин.
  4. Для очей наріжте помідори або ковбаски та маслини. Подавайте з крекерами.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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