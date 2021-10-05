Замаринувати або приготувати овочеву ікру – кращі заготівлі з опеньками

У сезон заготівель лісових грибів варто звернути увагу на опеньки. Ці гриби не тільки естетично приємні, вони після обробки залишаються хрусткими і ароматними. Потім їх можна подавати до картоплі та використовувати в салатах. Головне – ретельно їх промити і проварити кілька разів.
Овочева ікра з опеньками
Інгредієнти:
- Опеньки – 1 кг
- Цибуля, морква, помідори – по 500 г
- Соняшникова олія – 500 г
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 1,5 ст. л.
- Оцет 9% – 4,5 ст. л
Як приготувати:
- У глибоку каструлю налити олію, додати сіль і цукор.
- Нарізати півкільцями ріпчасту цибулю, додати її в каструлю. Тушкувати близько 5 хвилин.
- Очистити і натерти на крупній тертці моркву. Додати моркву до цибулі, тушкувати 15 хвилин.
- Помідори нарізати маленькими кубиками, додати до моркви і цибулі, готувати ще 15 хвилин.
- Опеньки промити, обсушити. Додати в каструлю, тушкувати 30 хвилин.
- Влити оцет і все ретельно перемішати. Готувати 10-15 хвилин.
- Розкласти грибну ікру в стерилізовані банки і закатати.
Мариновані опеньки
Інгредієнти:
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- Опеньки – 3 кг
- Вода – 1 л
- Цукор – 1 ч. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Оцет – 3 ст. л.
- Чорний перець горошком – 5-7 шт.
- Лаврове листя – 2-3 шт.
- Парасольки кропу – 2 шт.
Як приготувати:
- Гриби добре промити. Викласти в каструлю, залити холодною водою і дати закипіти. Злити воду, промити гриби.
- Залити ще раз воду і після закипання варити 10-15 хвилин. Додати оцет, сіль, цукор і спеції. Готувати 15 хвилин.
- Дістати шумівкою і перекласти в стерилізовані банки, заливши їх маринадом, у якому вони варилися.
- Закатати кришками і дати охолонути.
Як приготувати закрутки із запеченого перцю – дивіться у відео.
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