Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Замаринувати або приготувати овочеву ікру – кращі заготівлі з опеньками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 жовтня, 15:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для ікри потрібні будуть цибуля, морква та помідори в рівних пропорціях. Обов'язкові спеції для маринованих опеньків – перець горошком, лаврове листя і насіння кропу
Опеньки на зиму - рецепти заготівель
Опеньки на зиму - рецепти заготівель / Фото: instagram.com/uzhin_kazhdyi_den/

У сезон заготівель лісових грибів варто звернути увагу на опеньки. Ці гриби не тільки естетично приємні, вони після обробки залишаються хрусткими і ароматними. Потім їх можна подавати до картоплі та використовувати в салатах. Головне – ретельно їх промити і проварити кілька разів.

Овочева ікра з опеньками

Овочева ікра з опеньками
Овочева ікра з опеньками / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

  • Опеньки – 1 кг
  • Цибуля, морква, помідори – по 500 г
  • Соняшникова олія – 500 г
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 1,5 ст. л.
  • Оцет 9% – 4,5 ст. л

Як приготувати:

  1. У глибоку каструлю налити олію, додати сіль і цукор.
  2. Нарізати півкільцями ріпчасту цибулю, додати її в каструлю. Тушкувати близько 5 хвилин.
  3. Очистити і натерти на крупній тертці моркву. Додати моркву до цибулі, тушкувати 15 хвилин.
  4. Помідори нарізати маленькими кубиками, додати до моркви і цибулі, готувати ще 15 хвилин.
  5. Опеньки промити, обсушити. Додати в каструлю, тушкувати 30 хвилин.
  6. Влити оцет і все ретельно перемішати. Готувати 10-15 хвилин.
  7. Розкласти грибну ікру в стерилізовані банки і закатати.

Читайте також:

Реклама

Мариновані опеньки

Мариновані опеньки
Мариновані опеньки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Опеньки – 3 кг
  • Вода – 1 л
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Оцет – 3 ст. л.
  • Чорний перець горошком – 5-7 шт.
  • Лаврове листя – 2-3 шт.
  • Парасольки кропу – 2 шт.

Як приготувати:

Реклама
  1. Гриби добре промити. Викласти в каструлю, залити холодною водою і дати закипіти. Злити воду, промити гриби.
  2. Залити ще раз воду і після закипання варити 10-15 хвилин. Додати оцет, сіль, цукор і спеції. Готувати 15 хвилин.
  3. Дістати шумівкою і перекласти в стерилізовані банки, заливши їх маринадом, у якому вони варилися.
  4. Закатати кришками і дати охолонути.

Як приготувати закрутки із запеченого перцю – дивіться у відео.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зберігати часник
Дізнатися
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти