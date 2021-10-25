Запечені часточки гарбуза замість хліба – рецепт закуски до супу або навіть до борщу

Зазвичай гарбуз, вірніше, пюре з нього насамперед ми уявляємо як основний інгредієнт до красивих оладок ну або як начинку для вареників. А якщо взяти і запекти її, а потім подати в якості хліба? Несподівано, але спробувати варто.
Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить перед запіканням добре натерти шматочки гарбуза спеціями.
Запечений гарбуз
Інгредієнти:
- 300 г гарбуз;
- 5 зуб. часник;
- 2 ст. л. хмелі-сунелі;
- 1 ст. л. копчена паприка;
- 1 ч. л. майоран;
- суміш трав (прованська, грецька, італійська);
- перець, зіра, сіль – за смаком.
Як приготувати:
- Нарізати гарбуз на часточки, прибравши насіння. Шкірку не зрізати.
- Посипати спеціями, крім солі. Натерти так, щоб спеції накрили шматочок. У кожну часточку покласти по слайсу часнику.
- Випікати 30 хвилин за 200 градусів і 15 хвилин у режимі запікання скоринки.
- Посолити і поперчити готовий гарбуз.