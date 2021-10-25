Запечені часточки гарбуза замість хліба – рецепт закуски до супу або навіть до борщу

Для запікання гарбуз не потрібно чистити, просто добре помити і витерти. Одні з кращих спецій для такого способу приготування овоча – копчена паприка, хмелі-сунелі