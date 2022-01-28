Запечений суп – швидкий рецепт італійського павезе з хлібом і яйцем

Отримали ще один доказ, що в Італії супи існують. Ми знаємо про один такий із сосисками, тепер, мабуть, одна з найоригінальніших варіяцій цієї страви.
Тут треба уявити: з духовки дістається горщик з ароматним бульйоном. Зверху бачимо скибочку золотавого хліба, у ньому – яскравий жовток з тертим пармезаном.
Хліб, будь-який, але вчорашній, потрібно добре обсмажити на вершковому маслі або олії. Він не має розмокнути завчасно.
Далі по темі
Рецепт зі сторінки optitrade.cheese.
Суп павезе
Інгредієнти на одну порцію:
- 1 яйце;
- 2-3 скибочки білого або чорного хліба;
- 2 склянки міцного м'ясного бульйону;
- 1 ст. л. тертого пармезану;
- вершкове масло;
- сіль, перець, спеції;
- рубана зелена цибуля.
Тут знайдете рецепт затишного часникового супу з Іспанії.
⠀
Як приготувати:
- Скибочки хліба змастити з обох боків маслом і обсмажити.
- Покласти їх у горщик. Залити гарячим бульйоном, щоб він повністю не покривав хліб. Вбити яйце і посипати тертим сиром.
- Готувати близько 10 хвилин за 200 градусів. Білок має схопитися. При подачі прикрасити сиром та зеленою цибулею.