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Запечений суп – швидкий рецепт італійського павезе з хлібом і яйцем

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 січня, 17:38
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Суп справді запікається у горщику впродовж 10 хвилин. Обов'язковий міцний м'ясний бульйон та ідеально, якщо буде трохи пармезану. Павезе чудово зігріває та насичує
Суп павезе
Суп павезе / Фото: instagram.com/arankuhinje

Отримали ще один доказ, що в Італії супи існують. Ми знаємо про один такий із сосисками, тепер, мабуть, одна з найоригінальніших варіяцій цієї страви.

Тут треба уявити: з духовки дістається горщик з ароматним бульйоном. Зверху бачимо скибочку золотавого хліба, у ньому – яскравий жовток з тертим пармезаном.

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Хліб, будь-який, але вчорашній, потрібно добре обсмажити на вершковому маслі або олії. Він не має розмокнути завчасно.

Рецепт зі сторінки optitrade.cheese.

Суп павезе

Суп павезе
Суп павезе / Фото: instagram.com/optitrade.cheese

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Інгредієнти на одну порцію:

  • 1 яйце;
  • 2-3 скибочки білого або чорного хліба;
  • 2 склянки міцного м'ясного бульйону;
  • 1 ст. л. тертого пармезану;
  • вершкове масло;
  • сіль, перець, спеції;
  • рубана зелена цибуля.

Тут знайдете рецепт затишного часникового супу з Іспанії.

Як приготувати:

  1. Скибочки хліба змастити з обох боків маслом і обсмажити.
  2. Покласти їх у горщик. Залити гарячим бульйоном, щоб він повністю не покривав хліб. Вбити яйце і посипати тертим сиром.
  3. Готувати близько 10 хвилин за 200 градусів. Білок має схопитися. При подачі прикрасити сиром та зеленою цибулею.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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