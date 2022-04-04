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Запорізькі бублики – рецепт випічки, яку пам'ятають з дитинства не лише запорожці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 квітня, 13:40
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Ні молока, ні вершкового масла, ні кефіру для бубликів не потрібно. Зазвичай їх випікали з маком. Якщо є кунжут, використовуйте і його
Запорізькі бублики - рецепти випічки, улюбленої з дитинства
Запорізькі бублики - рецепти випічки, улюбленої з дитинства / Фото: instagram.com/olga_fedina_

Випічка з подібної текстури тіста, але різної форми, за часів дитинства тих, кому трохи більше 30 років, було достатньо.

Рецептом великих сметанних коржиків ми ділилися. Настав час для запорізьких бубликів, одних з найяскравіших представників українських бубликів того періоду.

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Запорізькі були трохи меншими за звичайні, але з маком. Якщо є кунжут, можна використовувати і його. Але з маком – це правильно.

Тісто замішується на сухих дріжджах і олії. Після повного замісу воно має відпочити.

За технологією майбутні бублики спочатку проваряться в окропі секунд 10-12, потім дійдуть до готовності в духовці.

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Запорізькі бублики

Запорізькі бублики
Запорізькі бублики / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти:

  • 1 склянка води;
  • 3 ч. л. з гіркою сухих дріжджів;
  • 3 ст. л. з гіркою цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 3 склянки борошна;
  • 1/3 склянки олії;
  • мак.

У Туреччині пишаються своїми особливими бубликами симітами, їхній рецепт відомий з часів султанів.

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Як приготувати:

  1. У склянці гарячої води розвести сухі дріжджі. Розмішати та залишити на 20 хвилин.
  2. Всипати цукор та сіль, знову перемішати. Частками додати борошно, вимісити.
  3. Влити олію, добре вимісити. Накрити плівкою та залишити на 30-40 хвилин.
  4. Тісто розділити на 10-12 частин. Поставити каструлю з водою на вогонь, духовку розігріти до 220 градусів. Деко змастити олією і застелити пергаментом.
  5. Сформувати бублики. За допомогою шумівки покласти в киплячу воду на 10 секунд.
  6. Опустити в тарілку з маком, викласти на деко боком без маку. Випікати 15-20 хвилин.

Тут дивіться процес приготування українських бубликів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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