Запорізькі бублики – рецепт випічки, яку пам'ятають з дитинства не лише запорожці

Випічка з подібної текстури тіста, але різної форми, за часів дитинства тих, кому трохи більше 30 років, було достатньо.
Рецептом великих сметанних коржиків ми ділилися. Настав час для запорізьких бубликів, одних з найяскравіших представників українських бубликів того періоду.
Запорізькі були трохи меншими за звичайні, але з маком. Якщо є кунжут, можна використовувати і його. Але з маком – це правильно.
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Тісто замішується на сухих дріжджах і олії. Після повного замісу воно має відпочити.
За технологією майбутні бублики спочатку проваряться в окропі секунд 10-12, потім дійдуть до готовності в духовці.
Запорізькі бублики
Інгредієнти:
- 1 склянка води;
- 3 ч. л. з гіркою сухих дріжджів;
- 3 ст. л. з гіркою цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 3 склянки борошна;
- 1/3 склянки олії;
- мак.
У Туреччині пишаються своїми особливими бубликами симітами, їхній рецепт відомий з часів султанів.
Як приготувати:
- У склянці гарячої води розвести сухі дріжджі. Розмішати та залишити на 20 хвилин.
- Всипати цукор та сіль, знову перемішати. Частками додати борошно, вимісити.
- Влити олію, добре вимісити. Накрити плівкою та залишити на 30-40 хвилин.
- Тісто розділити на 10-12 частин. Поставити каструлю з водою на вогонь, духовку розігріти до 220 градусів. Деко змастити олією і застелити пергаментом.
- Сформувати бублики. За допомогою шумівки покласти в киплячу воду на 10 секунд.
- Опустити в тарілку з маком, викласти на деко боком без маку. Випікати 15-20 хвилин.
Тут дивіться процес приготування українських бубликів.