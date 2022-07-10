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Заправка для борщу, що зберігається всю зиму, – рецепт для мультиварки (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 липня, 08:23
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Авторка рецепта використовує цибулю. Якщо ви не любите її присутність у борщі, все одно візьміть трохи. Вона не відчуватиметься
Як приготувати заправку для борщу на зиму
Як приготувати заправку для борщу на зиму / Фото: Колаж: Сьогодні,

Щоб узимку смачно їсти картоплю, для цього ми консервуємо помідори. Щоб економити час та гроші на овочі, варто запастися заправкою для борщу.

Ольга Матвій пропонує зекономити час і на її приготуванні, скориставшись мультиваркою. Спочатку всі інгредієнти пробиваються в блендері, потім тушкуються 40 хвилин.

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Оцет потрібно додати за 5 хвилин до кінця приготування.

Заправка для борщу

Заправка для борщу, рецепт для мультиварки
Заправка для борщу, рецепт для мультиварки

Інгредієнти:

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  • буряк – 3 шт.;
  • помідори – 5 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • олія – 125 мл;
  • сіль;
  • цибуля, болгарський перець – по 1 шт.;
  • часник – 3 зубки;
  • оцет 9% – 50 мл.

Як приготувати:

  1. На помідорах зробити надрізи, викласти в ємність та залити окропом. Залишити на дві хвилини.
  2. Моркву та буряк подрібнити в блендері. Викласти в чашу мультиварки.
  3. Помідори почистити, видалити серцевину. Подрібнити разом з цибулею, перцем та часником і викласти в мультиварку.
  4. Додати сіль та олію. Тушкувати 40 хвилин.
  5. За 5 хвилин до закінчення влити оцет.
  6. Розлити по стерилізованих банках. Укутати й залишити до остигання.

Як готує заправку для борщу її авторка – дивіться нижче.

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Якщо любите кабачки, то спробуйте їх законсервувати за цим рецептом, вони називаються "Кривава Мері".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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