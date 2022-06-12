Засипана капуста зі шкварками – цікавий рецепт української кухні

Засипана, бо у процесі засипається пшоном. Капуста використовується квашена, страва подається зі шкварками

Засипана капуста зі шкварками, рецепт української кухні

Час не обмежуватися в пізнанні української кухні лише паляницями та й галушками, це абсолютно несправедливо.

Обов'язково потрібно спробувати засипану капусту із Закарпаття. Як повідомляють на каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без неї не відбувалося жодне весілля.

Реклама

Страва багатошарова: тут і квашена капуста, і пшоно, і заливка на основі жирної сметани. Це все посилюється шкварками з цибулею.

Інгредієнтів у рецепті на дуже велику каструлю, скорочуйте їхню кількість, якщо потрібно.

Засипана капуста зі шкварками

Інгредієнти:

Реклама

квашена капуста – 1 кг;

пшоно – 200 г;

вода – 1,6 л;

цибуля, яйце – по 1 шт.;

сметана – 200 г;

борошно – 2-3 ст. л.

підчеревина – 500 г;

сіль.

Як приготувати:

Капусту добре промити, порізати, залити водою і варити від 40 хвилин до години, все залежатиме від капусти. Пшоно добре промити у воді та залити окропом на 5 хвилин. Перекласти до капусти, розподіляючи на поверхні, не перемішуючи. Для заливки просіяне борошно з'єднати зі збитим яйцем, посолити і перемішати виделкою до однорідності. Додати воду і сметану, перемішати, щоб не було грудочок. Підчеревину нарізати крупно, обсмажити разом із сіллю та перекласти на тарілку. На цій же сковороді обсмажити нарізану цибулю. Викласти цибулю до капусти з пшоном і перемішати. Накрити кришкою, готувати 2 хвилини. Додати заливку, помішуючи. Перемішати та готувати на повільному вогні 5 хвилин. Довести до кипіння, вимкнути вогонь. Подавати зі шкварками.

Докладніше про засипану капусту дивіться у відео.

Реклама

Якщо любите вареники, то не пропустіть рецепт гречаних з кисломолочним сиром, це теж рецепт української кухні.