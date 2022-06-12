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Засипана капуста зі шкварками – цікавий рецепт української кухні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 червня, 16:00
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Засипана, бо у процесі засипається пшоном. Капуста використовується квашена, страва подається зі шкварками
Засипана капуста зі шкварками, рецепт української кухні
Засипана капуста зі шкварками, рецепт української кухні

Час не обмежуватися в пізнанні української кухні лише паляницями та й галушками, це абсолютно несправедливо.

Обов'язково потрібно спробувати засипану капусту із Закарпаття. Як повідомляють на каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ, без неї не відбувалося жодне весілля.

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Страва багатошарова: тут і квашена капуста, і пшоно, і заливка на основі жирної сметани. Це все посилюється шкварками з цибулею.

Інгредієнтів у рецепті на дуже велику каструлю, скорочуйте їхню кількість, якщо потрібно.

Засипана капуста зі шкварками

Інгредієнти:

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  • квашена капуста – 1 кг;
  • пшоно – 200 г;
  • вода – 1,6 л;
  • цибуля, яйце – по 1 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • борошно – 2-3 ст. л.
  • підчеревина – 500 г;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Капусту добре промити, порізати, залити водою і варити від 40 хвилин до години, все залежатиме від капусти.
  2. Пшоно добре промити у воді та залити окропом на 5 хвилин. Перекласти до капусти, розподіляючи на поверхні, не перемішуючи.
  3. Для заливки просіяне борошно з'єднати зі збитим яйцем, посолити і перемішати виделкою до однорідності. Додати воду і сметану, перемішати, щоб не було грудочок.
  4. Підчеревину нарізати крупно, обсмажити разом із сіллю та перекласти на тарілку. На цій же сковороді обсмажити нарізану цибулю.
  5. Викласти цибулю до капусти з пшоном і перемішати. Накрити кришкою, готувати 2 хвилини.
  6. Додати заливку, помішуючи. Перемішати та готувати на повільному вогні 5 хвилин. Довести до кипіння, вимкнути вогонь.
  7. Подавати зі шкварками.

Докладніше про засипану капусту дивіться у відео.

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Якщо любите вареники, то не пропустіть рецепт гречаних з кисломолочним сиром, це теж рецепт української кухні.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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