Сніданок дитинства – приготуйте сирно-вермишельову запіканку

Смачно запекти можна практично все, головне, щоб інгредієнти поєднувалися.
Сніданок стане особливим, якщо приготувати запіканку з рисової каші. А от сирно-вермішельова багатьох поверне у часи дитсадка та школи.
Вермішель використовували колись, щоб заощадити на сирі, й для ситості, звісно.
Далі по темі
На домашній кухні кількість усіх інгредієнтів залежить від особистих смаків.
Покращуйте та модифікуйте цю запіканку.
Сирно-вермішельова запіканка
Складові:
- відварена вермішель;
- сир – 300 г;
- цукор – 3 ст. л.;
- ванільний цукор;
- куркума – щіпка;
- яйця – 3 шт.;
- вершкове масло – 40 г;
- манка для посипання форми.
І ще один рецепт до сніданку – сирно-рисової запіканки з яблуками – знайдете тут.
Як приготувати:
- Сир змішати з цукром і ванільним цукром. Додати куркуму та перемішати.
- У варену вермішель додати яйця та ретельно перемішати. Поєднати сир із вермішеллю.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом. Присипати манкою.
- Духовку розігріти до 170-180 градусів, випікати до зарум'янювання.