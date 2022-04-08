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Сніданок дитинства – приготуйте сирно-вермишельову запіканку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 квітня, 07:07
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Кількість інгредієнтів умовна. Вермішель відварюється заздалегідь. Можна використовувати сухофрукти або ягоди з варення
Сирна запіканка з вермішеллю
Сирна запіканка з вермішеллю / Фото: Карамелька

Смачно запекти можна практично все, головне, щоб інгредієнти поєднувалися.

Сніданок стане особливим, якщо приготувати запіканку з рисової каші. А от сирно-вермішельова багатьох поверне у часи дитсадка та школи.

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Вермішель використовували колись, щоб заощадити на сирі, й для ситості, звісно.

На домашній кухні кількість усіх інгредієнтів залежить від особистих смаків.

Покращуйте та модифікуйте цю запіканку.

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Сирно-вермішельова запіканка

Сирно-вермішельова запіканка
Сирно-вермішельова запіканка / Фото: Карамелька

Складові:

  • відварена вермішель;
  • сир – 300 г;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • ванільний цукор;
  • куркума – щіпка;
  • яйця – 3 шт.;
  • вершкове масло – 40 г;
  • манка для посипання форми.

І ще один рецепт до сніданку – сирно-рисової запіканки з яблуками – знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Сир змішати з цукром і ванільним цукром. Додати куркуму та перемішати.
  2. У варену вермішель додати яйця та ретельно перемішати. Поєднати сир із вермішеллю.
  3. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Присипати манкою.
  4. Духовку розігріти до 170-180 градусів, випікати до зарум'янювання.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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