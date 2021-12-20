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Смажена картопля плюс фарш – вийде ситна вечеря під дуже сирною скоринкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 грудня, 17:41
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Спочатку картопля і фарш злегка обсмажуються, потім запікаються під двома видами сиру – моцарелою та вашим улюбленим твердим
Запіканка зі смаженою картоплею та фаршем
Запіканка зі смаженою картоплею та фаршем / Фото: dans la cuisine de sou

Те, що запіканки, картопляні, сирні, м'ясні, – частий вибір для вечері пояснюється просто.

Це класний спосіб заощадити час та нагодувати всю сім'ю. Мало того, запіканки бувають такими цікавими, що їх не соромно поставити на святковий стіл.

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Як і цю, зі смаженою картоплею та фаршем. Останній може бути будь-яким, а от сиру для неї краще не шкодувати.

Рецепт взято у каналу Dans la cuisine de sou.

Запіканка зі смаженої картоплі з фаршем

Інгредієнти:

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  • 1 кг картоплі;
  • 400 г фаршу;
  • 1 шт. цибуля;
  • 2 зуб. часнику;
  • 400 мл томатного соку;
  • 1 шт. лаврове листя;
  • 150-200 г моцарели;
  • 100 г твердого сиру;
  • половина ч. л. гострого перцю;
  • сіль, перець, орегано, олія.

Як приготувати:

  1. Картоплю нарізати півмісяцем. Обсмажити на олії 15 хвилин. Під час приготування посолити і поперчити за смаком. Додати гострий перець, орегано та перемішати.
  2. Перекласти картоплю у форму для запікання.
  3. У тій же сковороді обсмажити фарш з цибулею впродовж 3 хвилин. Влити томатний сік, додати сіль, перець та орегано. Пропустити часник через прес і додати до фаршу.
  4. Додати склянку води, лаврове листя та готувати під закритою кришкою 7 хвилин.
  5. Викласти фарш на картоплю та розподілити. Зверху викласти шматочки моцарели та тертий сир. Полити олією.
  6. Запікати 15 хвилин за 200 градусів.

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