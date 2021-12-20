Смажена картопля плюс фарш – вийде ситна вечеря під дуже сирною скоринкою

Запіканка зі смаженою картоплею та фаршем / Фото: dans la cuisine de sou
Те, що запіканки, картопляні, сирні, м'ясні, – частий вибір для вечері пояснюється просто.
Це класний спосіб заощадити час та нагодувати всю сім'ю. Мало того, запіканки бувають такими цікавими, що їх не соромно поставити на святковий стіл.
Як і цю, зі смаженою картоплею та фаршем. Останній може бути будь-яким, а от сиру для неї краще не шкодувати.
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Рецепт взято у каналу Dans la cuisine de sou.
Запіканка зі смаженої картоплі з фаршем
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 400 г фаршу;
- 1 шт. цибуля;
- 2 зуб. часнику;
- 400 мл томатного соку;
- 1 шт. лаврове листя;
- 150-200 г моцарели;
- 100 г твердого сиру;
- половина ч. л. гострого перцю;
- сіль, перець, орегано, олія.
Як приготувати:
- Картоплю нарізати півмісяцем. Обсмажити на олії 15 хвилин. Під час приготування посолити і поперчити за смаком. Додати гострий перець, орегано та перемішати.
- Перекласти картоплю у форму для запікання.
- У тій же сковороді обсмажити фарш з цибулею впродовж 3 хвилин. Влити томатний сік, додати сіль, перець та орегано. Пропустити часник через прес і додати до фаршу.
- Додати склянку води, лаврове листя та готувати під закритою кришкою 7 хвилин.
- Викласти фарш на картоплю та розподілити. Зверху викласти шматочки моцарели та тертий сир. Полити олією.
- Запікати 15 хвилин за 200 градусів.
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