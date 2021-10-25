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Смажена курка з грушею і руколою – рецепт бюджетної, але дуже ситної вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 жовтня, 18:01
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Груші треба обсмажити разом з куркою, вони потрібні тверді, щоб не втратили своєї форми в процесі. Також потрібне свіже насіння соняшнику або кунжут. Вони нейтралізують солодкість груші
Смажена курка з грушею та руколою
Смажена курка з грушею та руколою / Фото: cooking.nytimes.com

Якщо любите смажену курку, то спробуйте приготувати її з грушею і руколою, остання додається наприкінці, ніби завершуючи процес приготування.

Автори рецепта пропонують взяти насіння соняшнику. Саме вони нейтралізуватимуть певну солодкість фруктів. Цей рецепт обов'язково надихне всіх, хто любить швидкі та недорогі вечері ну або просто вам смакує курка, приготовлена на сковороді.

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Смажена курка з грушею і руколою

Інгредієнти:

  • 6 курячих стегон;
  • ½ ч. л. пластівців червоного перцю;
  • по 1 ч. л. кмину, коріандру;
  • 1 ст. л. тертого свіжого імбиру;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 2 тверді розрізані груші із серцевиною;
  • 2 ст. л. кунжуту;
  • 2 упаковки руколи;
  • 1 лимон, розрізаний навпіл;
  • ¼ чашка свіжої кінзи, нарізаної;
  • соль, перець.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  2. Промокніть курку насухо і видаліть зайвий жир і шкіру. Посипте 2 чайними ложками солі й приправте перцем.
  3. Змішайте пластівці червоного перцю, кмин, коріандр, імбир і олію. Натріть сумішшю курку і груші. Покладіть курку, груші шкіркою вниз у розігріту сковороду. Готуйте 25-30 хвилин.
  4. Останні 5 хвилин додайте кунжут. Якщо після закінчення приготування залишилося багато жиру, приберіть ложкою.
  5. Зверху насипте руколу і вичавіть на сковороду сік половини лимона. Додайте сіль і перець за смаком. Зверху посипте зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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