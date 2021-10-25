Смажена курка з грушею і руколою – рецепт бюджетної, але дуже ситної вечері

Груші треба обсмажити разом з куркою, вони потрібні тверді, щоб не втратили своєї форми в процесі. Також потрібне свіже насіння соняшнику або кунжут. Вони нейтралізують солодкість груші

Смажена курка з грушею та руколою / Фото: cooking.nytimes.com

Якщо любите смажену курку, то спробуйте приготувати її з грушею і руколою, остання додається наприкінці, ніби завершуючи процес приготування.

Автори рецепта пропонують взяти насіння соняшнику. Саме вони нейтралізуватимуть певну солодкість фруктів. Цей рецепт обов'язково надихне всіх, хто любить швидкі та недорогі вечері ну або просто вам смакує курка, приготовлена на сковороді.

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Смажена курка з грушею і руколою

Інгредієнти:

6 курячих стегон;

½ ч. л. пластівців червоного перцю;

по 1 ч. л. кмину, коріандру;

1 ст. л. тертого свіжого імбиру;

3 ст. л. оливкової олії;

2 тверді розрізані груші із серцевиною;

2 ст. л. кунжуту;

2 упаковки руколи;

1 лимон, розрізаний навпіл;

¼ чашка свіжої кінзи, нарізаної;

соль, перець.

Як приготувати: