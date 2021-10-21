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Смажений "мозок" гарбуза на Геловін – мабуть, найоригінальніший рецепт закуски до свята

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 жовтня, 15:53
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У ролі "мозку" – цвітна капуста, посилити реалістичність допоможе томатна паста або кетчуп. Після того, як капуста буде готова, її потрібно акуратно покласти на гарбуз
"Мозок" гарбуза - рецепт на Геловін
"Мозок" гарбуза - рецепт на Геловін / Фото: cleanketolifestyle.com

Для початку потрібно підготувати і вирізати геловінський гарбуз, адже нам потрібно місце, щоби помістити туди "мізки". Сайт про правильне харчування Dana Monsees пропонує приготувати цю закуску з цвітної капусти. Голівку потрібно буде розрізати навпіл, намагаючись, щоб капуста не розсипалася.

Коли ви запечете капусту і оформлюватимете "мозок" уже на гарбуз, не треба її утрамбовувати. Усе одно вона опиниться на тарілці разом з томатним соусом або кетчупом.

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Щодо подачі, то тут можна фантазувати – приготувати різні соуси із сиром і подавати "мозок" разом з ними.

Смажений "мозок" гарбуза

Інгредієнти:

  • по 1 шт. середній гарбуз, головка цвітної капусти;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • половина лимона, сік;
  • 1 ч. л. солі;
  • 300 мл курячого бульйону;
  • спеції – за смаком;
  • томатний соус або кетчуп для подачі.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 200 градусів і зріжте листя з цвітної капусти. Обережно видаліть нижню частину серцевини, щоб суцвіття залишилися цілими і разом. Добре полийте оливковою олією, додайте спеції.
  2. Налийте курячий бульйон в форму для запікання, викладіть капусту. Готуйте 20 хвилин без кришки.
  3. Потім зменшіть температуру до 180 градусів, накрийте капусту фольгою і готуйте ще 30 хвилин.
  4. Охолодіть кольорову капусту і встановіть на гарбуз. Перед подачею полити "мозок" томатною пастою або кетчупом.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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