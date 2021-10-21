Смажений "мозок" гарбуза на Геловін – мабуть, найоригінальніший рецепт закуски до свята

Для початку потрібно підготувати і вирізати геловінський гарбуз, адже нам потрібно місце, щоби помістити туди "мізки". Сайт про правильне харчування Dana Monsees пропонує приготувати цю закуску з цвітної капусти. Голівку потрібно буде розрізати навпіл, намагаючись, щоб капуста не розсипалася.
Коли ви запечете капусту і оформлюватимете "мозок" уже на гарбуз, не треба її утрамбовувати. Усе одно вона опиниться на тарілці разом з томатним соусом або кетчупом.
Щодо подачі, то тут можна фантазувати – приготувати різні соуси із сиром і подавати "мозок" разом з ними.
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Смажений "мозок" гарбуза
Інгредієнти:
- по 1 шт. середній гарбуз, головка цвітної капусти;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- половина лимона, сік;
- 1 ч. л. солі;
- 300 мл курячого бульйону;
- спеції – за смаком;
- томатний соус або кетчуп для подачі.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів і зріжте листя з цвітної капусти. Обережно видаліть нижню частину серцевини, щоб суцвіття залишилися цілими і разом. Добре полийте оливковою олією, додайте спеції.
- Налийте курячий бульйон в форму для запікання, викладіть капусту. Готуйте 20 хвилин без кришки.
- Потім зменшіть температуру до 180 градусів, накрийте капусту фольгою і готуйте ще 30 хвилин.
- Охолодіть кольорову капусту і встановіть на гарбуз. Перед подачею полити "мозок" томатною пастою або кетчупом.