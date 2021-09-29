Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей – рецепт печива, яке змітається зі столу

Чай ніби оживляє це пісочне печиво. Ви могли подумати, що Ерл Грей просто заварюється і додається в тісто. Трохи не так. Його потрібно з'єднати з розтопленим маслом для максимального аромату випічки. За бажанням можна використовувати шоколад або горіхи. Перед тим, як ознайомитися з рецептом, дізнайтеся головні лайфхаки з приготування домашнього печива.
Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей
Інгредієнти:
- 250 г цукрового піску;
- 200 г несолоного вершкового масла;
- 1 ст. л. тонко подрібненого листя чаю Ерл Грей;
- 100 г коричневого цукру;
- дрібка солі;
- 1/2 ч. л. дрібно натертої цедри апельсина;
- 1 шт. яйце;
- 2 ч. л. ванільного екстракту;
- 320 г борошна;
- по 1/2 ч. л. розпушувача, харчової соди.
Як приготувати:
- Нагрійте духовку до 180 градусів і застеліть пергаментним папером.
- Отсипьте 100 г цукру в неглибокий посуд і відставте.
- Розтопіть вершкове масло і чайне листя в невеликій каструлі на середньому вогні, помішуючи. Щойно масло почне шипіти, зніміть з вогню і дайте охолонути впродовж 5 хвилин.
- Додайте коричневий цукор, сіль, цедру апельсина і 150 г звичайного цукру. Збийте міксером впродовж 30 секунд. Суміш стане зернистою та розшарується.
- Додайте яйце і ваніль і перемішайте до однорідного стану приблизно 30 секунд.
- Додайте в миску борошно, розпушувач і харчову соду і перемішайте на низькій швидкості міксера або гумовим шпателем.
- Сформуйте печиво, обваляте кожне в цукрі та викладіть на деко на відстані одне від одного.
- Випікайте трохи більше 15 хвилин, до готовності.