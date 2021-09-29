Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей – рецепт печива, яке змітається зі столу

Чай можна взяти з пакетиків, якщо є листовий, то подрібнити його. Також знадобиться трохи цедри апельсина і коричневий цукор, саме він надає випічці тягучості